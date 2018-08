Binz

/Kaschow. Nur ein Quäntchen Glück fehlte. Ein Volley, der beim Matchball an der Netzkante hängenblieb, ein Sturz in der entscheidenden Spielphase auf nassem Gras: Burkhard Herzberg (59) und Bernhard Franke (52) hätten sie fast gewonnen, die 1. Rasentennis- Open von Mecklenburg-Vorpommern im Golfpark Strelasund in Kaschow bei Grimmen. Am Ende stand für das Binzer Doppel Platz zwei in einem mit Oberliga-Akteuren und Landesmeister gespickten Herren-Feld. Das Finale ging erst im Tiebrak des dritten Satzes (8:10) gegen die Stralsunder Frank Schröter und Dirk Klevenow verloren.

Schnell und taktisch versiert: Burkhard Herzberg (vorn) und Bernhard Franke holten bei den 1. Rasentennis-Open von MV im Golfpark Strelasund einen hervorragenden zweiten Platz – im Herren-Doppel gegen deutlich jüngere Konkurrenz. Quelle: Foto: Romi Loew

„Klar hätten wir das Ding am liebsten gewonnen“, gibt Burkhard Herzberg zu. Ein paar Tage nach dem spannenden Endspiel ist die Zufriedenheit aber nun deutlich größer als die Enttäuschung. „Unsere Gegner waren ja zumeist 20 bis 30 Jahre jünger als wir“, sagt Herzberg. In drei Partien setzte sich das älteste Doppel des Feldes auf dem Weg ins Endspiel gegen die Konkurrenz durch und war da dann ganz nah dran an einem historischen Erfolg. Denn das Turnier in Kaschow auf den einzigen beiden Rasentennisplätzen, die es in MV gibt, war auch der erste Tennis- Wettbewerb überhaupt, der im Land auf Gras stattfand.

„Rasentennis ist wirklich etwas ganz Besonderes“, resümiert Franke. Vergangenes Jahr spielte er mit seinen drei Kindern schonmal in Australien aus Spaß auf Gras. Diesmal ging’s aber erstmals um Turnierpunkte. „Das Spiel ist auf diesem Belag ganz anders. Man muss ein gutes Auge haben, den Ball genau setzen, clever sein“, weiß Herzberg. Und „keine Wahnsinnsschläge versuchen“, wie es manch’

jüngerer Gegner (oft vergebens) tat.

Im Finale hatten die Binzer gleich zwei Matchbälle. Beim Stand von 8:8 im Enstcheidungs- Tiebreak rutschte Herzberg dann auch noch aus, da es zu regnen begonnen hatte und zerrte sich dabei leicht den Oberschenkel.

Dem Muskel geht’s nun wieder gut und auch insgesamt hat der gute Auftritt auf Rasen den Routiniers Motivation verliehen. Herzberg, der schon mehrere Turniere auf der Senioren-Welttour ITF gewann, bei den „Herren 50“ auf Platz sieben der Deutschen Rangliste und Position 81 der Welt stand, musste zuletzt drei Jahre mit Verletzungen erdulden. Das Handgelenk machte immer wieder Probleme, auch eine Operation brachte keine komplette Linderung. „Aber nun komme ich langsam wieder ins Rollen“, spürt der Mann, der in Binz als Manager das Hapimag-Ferienresort leitet.

Schon im April gewann er das ITF-Turnier in der Türkei, und er steht mit dem TC Blau-Weiß Rostock, für den er die Punktspiele in der Herren-55-Ostliga bestritt, im Aufstiegsspiel am 8. September zur Regionalliga gegen Stade. In der Deutschen Rangliste ist er zwar wegen seiner Verletzungen auf Platz 500 abgerutscht, aber nächstes Jahr will er es wieder wissen: „Da werde ich 60, komme in eine neue Altersklasse. Da möchte ich nochmal überraschen“, kündigt der Insulaner an. Franke, der mit Herzberg bereits das Doppel-Welttour-Turnier in Tunesien gewann, spielte in dieser Saison an Position eins in der Herren-50-Oberliga für seinen Binzer TV. Als Führungsspieler hielt er mit dem Klub den Platz in der höchsten Spielklasse von MV. „Mir ist es wichtig, fit zu bleiben und noch so viel Spaß wie möglich am Tennis zu haben“, sagt der Besitzer des Hotels „Villa Schwanebeck“ in Binz. Die „ein oder andere Teilnahme“ bei einem ITF-Turnier oder einer Landesmeisterschaft könne dabei auch gern noch kommen.

Fest eingeplant haben Herzberg/Franke jedenfalls kommendes Jahr ihren Start bei den 2. Rasentennis-Open von MV. Dass sie wissen, wie man auf Gras spielt, haben sie schon gezeigt. Vielleicht kommt beim nächsten Auftritt auch die nötige Portion Glück hinzu.

Alexander Loew