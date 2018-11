Binz

Timo Pankau kommt ursprünglich aus Braunschweig. In diesem Jahr war er allerdings ein gern gesehener Gast auf der Insel Rügen. Mit seinem ausgebauten VW Bus reiste er quer über die Insel und begeisterte auf verschiedenen Veranstaltungen mit seiner Stimme. Der 28 Jährige ist Sänger. „Ich war unter anderem in Binz, Glowe und Zirkow“, erzählt der Musiker. Schon als Kind entdeckt er die Liebe zu Tönen. Mit 14 Jahren hielt er seine erste Gitarre in der Hand. Bei seinem Abi-Ball wurde er gefragt, ob er auftreten möchte. „Ich gab also ein kleines Konzert, und mein Publikum war begeistert“, erinnert sich Timo Pankau. Nach der Schule verlor er die Musik allerdings aus den Augen. „Ich reiste in der Welt umher und verdiente zum Beispiel in Australien mit Gelegenheitsarbeit meinen Lebensunterhalt“, erzählt er. Durch einen Zufall fing er wieder an Gitarre zu spielen und verdiente mit seinen Auftritten so viel Geld, dass er über die Runden kam. Vielleicht kommt der Musiker im nächsten Sommer zurück nach Rügen.

Christine Zillmer