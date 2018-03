Sandskulpturenfestival eröffnet auf Rügen

Binz. Der Titel des diesjährigen Schau lautet: „Einmal um die ganze Welt“. Im Ostseebad Binz beziehungsweise auf der Insel Rügen beginnt sinnbildlich die Reise um die Erde, die sogar bis ins Weltall führt. Unterwegs wird an 35 Stationen Halt gemacht. Die Besucher tauchen ein in eine faszinierende Welt von Architektur und Bildhauerei aus Sand. Ein Team von 50 Leuten aus Russland, Lettland, Ungarn, Holland, Deutschland und erstmals auch aus den USA hat Sehenswürdigkeiten wie die Pyramiden von Gizeh, die Felsenstadt Petra in Jordanien, die Terrakotta Armee, das Grab von Tutanchamun, Mount Rushmore oder den Karneval in Rio geschaffen.

Vor vier Wochen wurde mit dem Aufbau der Schau begonnen. Der Sand, der von der Insel Rügen stammt, wurde zunächst mit Wasser gemischt, festgestampft, dann in Sandblöcke gepresst und aufeinandergestapelt. Die Künstler modellierten anschließend mit Sägen, Schaufeln, Skalpellen und Pinseln Menschen, Gebäude und Landschaften. 16000 Tonnen Sand wurden verarbeitet.

Nach Angaben des holländischen Unternehmens „Sculpture Events“ soll die Ausstellung in Binz mit ihrer Fläche von 5600 Quadratmetern die größte überdachte Skulpturenschau weltweit sein. Diese besuchen jedes Jahr etwa 200000 Menschen.

Die Veranstalter schließen auch einen erneuten Weltrekordversuch, die höchste Sandburg zu bauen, nicht aus. Dies war im Juni letzten Jahres gescheitert, als die 16 Meter hohe Burg kurz vor ihrer Vollendung plötzlich einstürzte.

„Die Chance für einen neuen Weltrekordversuch besteht. Das wird sich aber erst im Mai entscheiden“, kündigte Pressesprecherin Bianca Lohr am Freitag an. Geknackt werden müssten dann inzwischen 18 Meter.

Herold Gerit