Sassnitz

Andreas Franz ist eigentlich waschechter Berliner. Er hat allerdings Verwandtschaft auf der Insel Rügen, zumindest über zwei Ecken. „Der Bruder meiner Lebenspartnerin wohnt in Sassnitz und einmal im Jahr versuchen wir die Familie zu besuchen“, erzählt Andreas Franz. In diesem Jahr waren wir sogar schon zweimal hier. Im Februar wurde runder Geburstag gefeiert. Zu Familienfesten kommen immer alle zusammen. In diesem Sommer standen viele Ausflüge auf dem Programm. Die Insel lüde zu vielen Attraktionen ein und abends auf der Couch konnte dann der Tag ausgewertet werden. Besonders begeistert war der 48 Jährige in diesem Jahr von einer Veranstaltung an der Kurmuschel in Sassnitz. „Es ist doch toll, wenn so viele Zuschauer her kommen und die Musik genießen“, sagt er. Einige würden sogar tanzen und klatschen. Der Urlauber genießt die Ruhe und die Natur auf Rügen. Der Großstadttrubel kann ruhig mal vergessen werden. Eine Woche Urlaub sei nicht viel aber immerhin.

Christine Zillmer