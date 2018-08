Sassnitz

Traditionell bereiten sich die Badmintonspieler der SG Empor Sassnitz und des BSC Schwerin gemeinsam auf die anstehende Saison vor. So weilten die Athleten aus der Landeshauptstadt in der vergangenen Woche zum Trainingslager auf der Insel und trainierten mit den Sassnitzern. Die drei BSC- und drei Empor-Trainer, Steffi Lehmann, Matthias Klein und Stephan Kliche, forderten die zwölf Rügener Badmintonis und ihre Schweriner Mitspieler.

Trixi Kaczeniok (v.) und Johanne Jandura beim Training F: S. KLICHE

Neben den zwei dreistündigen Trainingseinheiten pro Tag standen auch ein Grillabend und ein Abschlussturnier im Doppel und Einzel am vergangenen Donnerstag auf dem Programm.

Die Athleten beider Vereine treffen spätestens beim ersten Ranglistenturnier am 22. September in Schwerin wieder aufeinander. Doch zuvor steht für die Sassnitzer der Turnierauftakt beim Junior-Pokal in Güstrow (1.9.) und beim eigenen Hafenpokal (16.9.) auf dem Programm. Interessierte können sich der SG noch anschließen. Die Sassnitzer Badmintonis trainieren ein- bis dreimal pro Woche und suchen nach Verstärkung im Nachwuchs.

sk/hs