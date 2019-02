Binz

Matthias Weese ist ein Urgestein in der Hotellerie auf der Insel Rügen. Er ist seit 35 Jahren im Beruf tätig und arbeitet in der zwölften Saison im Rugard Strandhotel in Binz. „Ich bin 1984 nach Rügen gezogen“, sagt er. Er zog privat von Stralsund nach Binz und dann nach Sassnitz. Geboren ist er in der Lausitz. Der 57-Jährige hat es 2015 zum Leiter der Abteilung Empfang und Rezeption geschafft. „Wir sind in der Saison bis zu 15 Mitarbeiter in meinem Bereich“, sagt er. Es arbeiten sechs Leute an der Rezeption. Hinzu kommen das Saisonpersonal und die Wagenmeister des Hotels. Diese würden den Gast auf Wunsch sogar vor der eigenen Haustür abholen und direkt zum Hotel an die Ostsee fahren. Dieser Job wäre genau das Richtige für den Sassnitzer. „Bei 231 Zimmern geht es manchmal drunter und drüber, aber auf meine Leute kann ich mich verlassen“, so der 57-Jährige. Sein Hotel erhielt kürzlich für weitere drei Jahre die Vier-Sterne-Plus-Auszeichnung des Dehoga-Verbandes.

Christine Zillmer