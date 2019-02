Binz

Doris Riske ist seit fast 50 Jahrzehnten glücklich verheiratet. „Ich habe meinen Mann vor langer Zeit kennengelernt und vor 48 Jahren geheiratet“, erzählt die Binzerin. Heute ist sie 73 Jahre alt und kulturell viel unterwegs. „Wir lieben es zum Beispiel nach Berlin zu fahren. Dort besuchen wir das Theater oder ein Varieté“, sagt sie. Wenn es geht, besuchen sie diese Veranstaltungen auch in Putbus oder Binz. Die Rentnerin und ihr Mann sind auf die Insel Rügen gezogen und wohnen seitdem in Binz. Ursprünglich stammt das Ehepaar aus Berlin. „Wir fühlen uns wohl auf der Insel und gehen hier gern zusammen weg.“ Dabei schunkeln sie zur Musik der Östereicherin Allessa oder dem Sänger Christian Franke. „Es kann ruhig auch etwas moderner sein in Sachen Musik“, sagt Doris Riske. Beide begleiten die Sänger schon viele Jahre als Fans. Zu Hause gibt es Platten und CD`s und seit kurzem auch ein Autogramm auf dem Foto von Sänger Michael Morgan.

Christine Zillmer