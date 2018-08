Bergen

Gerlinde Niepel ist eine Frau mit vielen Talenten: Als Mathelehrerin hat sie Generationen das Einmaleins beigebracht und als ehemalige Bürgermeisterin die Geschicke ihres Dorfes gelenkt. Auch Klavier spielt die Gingsterin, und Torten aus ihrem Backofen sind legendär. Nur eines kann das Allroundtalent nicht: malen. Glaubte sie zumindest. Bis sie vor vier Jahren von ihrer ehemaligen Schülerin Kathleen Opolski gefagt wurde, ob sie nicht auch in den Malkurs der Rügener Künstlerin Christine Schween kommen wolle. Niepel sagte Ja und marschierte tapfer zu ihrer ersten Unterrichtsstunde. „Ich wollte beweisen, dass ich das nicht kann.“

Seither hat sich einiges getan: Schweens Schülerinnen, die sich mittlerweile die Gingster „Malweiber“ nennen und zu denen sich auch ein Mann gesellt hat, können mit Stolz auf ihre Werke verweisen, von denen rund 50 derzeit im Medien- und Informationszentrum (MIZ) am Bergener Markt zu sehen sind. Zuvor hatten die „Malweiber“ ihre Bilder auch in der Ausstellung „Rostock kreativ“ in der dortigen Kunsthalle präsentiert. Und wenn die Werkschau im MIZ am 28. August zu Ende geht, folgt vom 1. Oktober bis 28. Februar kommenden Jahres eine weitere Ausstellung in Thiessow.

Die beachtliche Erfolgsgeschichte ihrer Schülerinnen und ihres Schülers Ingrid Przemus, Carsten Thiel, Ingrid Hirsch, Christiane Schönfelder, Viola Salomon, Heidi Nützmann, Kathleen Opolski und Gerlinde Niepel erfüllt Lehrerin Christine Schween mit Stolz. Ausstellungen ihrer Elevinnen freuten sie mehr als eigene, sagt sie. „Es ist großartig, wenn ich die Ergebnisse sehe, wenn sie gut sind, und wenn die Schülerinnen immer weiter malen wollen.“ Am schönsten sei es, wenn das auf die Leinwand gebannt werde, „was in einem drin ist“.

Schween verlangt den „Malweibern“ einiges ab: Jede Woche zwei volle Stunden lang erlernen sie in der Malstube auf dem Gingster Museumshof unterschiedliche Techniken der Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei. Das Schwierigste, so Schween, ist das Aquarellmalen, für das allein es zwölf verschiedene Techniken gibt. Und anders als beim Malen mit Öl- oder Acrylfarben lässt sich das Bild nicht mehr korrigieren. Die Zubzower Künstlerin lehrt auch die Grundregeln des Bildaufbaus, der Perspektive und der malerischen Gesetzmäßigkeiten, ohne die eine gelungene bildnerische Gestaltung schwer möglich ist. „Malen kann jeder“, betont Schween zwar. Damit es aber richtig gut wird, sind Übung und Wissen unverzichtbar.

Schween ist es offensichtlich gelungen, ihre „Weiber“ mit ihrer Begeisterung für die Kunst anzustecken. „Mittlerweile malen sie auch zu Hause wie die Wilden“, freut sie sich. Im Kurs geht es alles andere als ruhig zu, man tauscht sich aus, lacht viel und manchmal, so Ingrid Przemus „streiten wir uns auch“. Die gemeinsamen Stunden an der Staffelei hat die Gruppe zusammen geschweißt. Freundschaften sind gewachsen. Vieles wird zusammen unternommen. Der einzige Mann, Carsten Thiel, hatte früher schon gern gezeichnet. In den Malkurs kam er , „um dem Ganzen ein bisschen Farbe zu geben“. Er habe allerdings zunächst eine Aufnahmeprüfung bestehen müssen, um in den Kreis der „Malweiber“ aufgenommen zu werden. „Aber ich habe einen harten Job“, ergänzt Thiel augenzwinkernd, „da habe ich gelernt mich zu behaupten.“

„Wenn ein Bild fertig ist, freut man sich“, sagt Katheen Opolski, die sich 2014 als erste zum Malkurs angemeldet hatte. Man bekomme einen viel aufmerksameren Blick auf die Welt, sagen andere. Beim Malen finde man zu einer tiefen inneren Ruhe, alle Alltagssorgen rückten an den Rand. Und stolz sei man auch, wenn ein Bild gelungen ist. So stolz, dass einige ihre heimischen Wände mit den eigenen Werken schmücken. „Wer mich besucht“, scherzt Niepel, „der muss bald Eintritt zahlen.“

