Binz

Simone Zobel (53) ist Veranstaltungsleiterin im Binzer Rugard Strandhotel und kümmert sich um die Events. Ihr obliegt das Dekorieren des Hotels. „Ich kann mich hier voll ausleben“, sagt sie. Schon als Jugendliche fing sie an im Hotel zu arbeiten. „Ich habe hier meine Lehre gemacht und bin seitdem treue Mitarbeiterin.“ Im Winter schenkt sie Glühwein aus, im Sommer organisiert sie Konzerte vor dem Hotel. Zwischendurch kümmert sie sich um die kleinen Gäste in der Kinderbetreuung im eigenen Haus „Spatzennest“. Gern nimmt sie auch an Veranstaltungen außerhalb des Hotels teil. „Wir sind viel unterwegs und spenden für einige Einrichtungen“, sagt sie. Im vergangenen Jahr spendete das Hotel Geld für die Musikschule Bergen und spendierte einen großen Geburtstagskuchen für das Jubiläum eines Puppentheaters auf Rügen. Manchmal erfährt man auch etwas zum Thema Bier, denn Simone Zobel hat sich weiterbilden lassen, um über das Getränk zu berichten.

Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de