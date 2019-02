Sellin

Das alte Pflaster ist schon weg: Die Promenade von Baabe bis zum Selliner Südstrand verschwindet. In den nächsten Wochen und Monaten entsteht hier ein neuer, asphaltierter Radweg. Dieser ist die zweite und letzte Etappe des Radwanderweges Göhren-Baabe-Sellin.

„Die Bauarbeiten haben am ’Inselparadies’ in Baabe begonnen und enden am Turm der Rettungsschwimmer kurz vor der Gaststätte ’Kleine Melodie’am Südstrand. In drei Monaten ist die Maßnahme fertiggestellt“, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Bauherr ist das Amt Mönchgut-Granitz, Auftragnehmer die GP Verkehrswegebau GmbH. Die Auftragssumme beträgt laut Bauamt 332000 Euro. Die über einen Kilometer lange neue Trasse wird Breiten von 2,50 bis drei Meter (im Fahrbereich der Bäderbahn) haben.

Das erste, 2,4 Kilometer lange Teilstück des Radwanderweges Göhren-Sellin wurde bereits im April 2013 begonnen und im Sommer 2014 fertiggestellt. Dies führt relativ parallel zur Promenade – aber eingebettet in den Küstenwald –und wurde seinerzeit mit dem neuartigen Wegebaustoff Elaston gebaut. Doch wegen großer Probleme mit diesem Material wird nun für den zweiten Abschnitt Asphalt verwendet. Zudem verläuft die Wegeführung genau auf der alten Promenade.

Im zweiten Schritt will Sellin dann eine neue Flaniermeile für Fußgänger seeseitig zwischen Radweg und Düne errichten. Dies soll in einem Bereich geschehen, der noch nicht als Küstenschutzdüne gelte. Zwischen Promenade und Radweg soll ein bepflanzter Abstand eingeräumt werden, damit eine räumliche Trennung von Fußgängern und Radlern gewährleistet wird (die OZ berichtete). Bis dahin müssen sich Radler und Fußgänger die asphaltierte neue Strecke teilen, was Schilder ausweisen werden, so Liedtke. Bisher war auf der Promenade Radfahren verboten. Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen Radlern und Fußgängern.

Ein Hintergrund für den sogenannten „Südstrand-Umbaus“. Ein zweiter ist die Absicht, dass die Promenade vom Selliner Südstrand bis nach Baabe ein neues Flair bekommen soll. In das Konzept sollen auch die vorhandenen gastronomischen Einrichtungen mit eingebunden werden. Gäste sollen künftig auf hölzernen Bänken und Liegen direkt an der Düne den Blick auf das Meer genießen können. Alle einhundert Meter soll eine Lounge - insgesamt fünf - zum Verweilen einladen. Die Flaniermeile entlang des Strandes soll aus einer Kombination mit Holz und Granit gestaltet werden.

Im Zuge der Neuausrichtung am Südstrand ist auch geplant, einen neuen DLRG-Rettungsturm zu errichten - und zwar in Höhe des Seetanglagers, wo sich ein betonierter Strandabgang für Rettungsfahrzeuge befindet. Weiterhin soll auf der Hälfte der Promenade ein auch neues WC-Gebäude entstehen. Die Kosten für die neue Flaniermeile werden auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Dafür sollen Fördermittel vom Land eingeworben werden. Bauherr ist der Kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung Sellin. Einen konkreten Zeit- und Kostenplan für das Projekt gebe es derzeit noch nicht, so Bürgermeister Reinhard Liedtke. Der Fördermittelantrag sei aber bereits gestellt worden.

Die gepflasterte Promenade vom Selliner Südstrand in Richtung Baabe wurde Anfang der 90er Jahre angelegt. Damals war angedacht, sie breiter zu gestalten, damit auch Radler die Trasse nutzen können. Auch sollte die Bäderbahn die ganze Strecke langfahren können. Das Vorhaben hatten die Behörden aber seinerzeit abgelehnt.

Zu dieser Zeit haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Mönchgut Granitz die Unterhaltung und den Radwegebau an das Amt übertragen. Dies ist seither Bauherr für die Radwege in der Region. Inzwischen sind schon über 30 neue Trassen entstanden, so am Ufer des Selliner Sees bis nach Baabe, vom Baaber Bollwerk nach Alt Reddevitz, über die Brücke Seedorf und als Tunnel durch die B 196 in Sellin.

Gerit Herold