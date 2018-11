Gingst/Kluis

Kleine Baustelle – große Wirkung: Das Straßenbauamt Stralsund lässt vom kommenden Montag an den abgesackten Fahrbahnabschnitt kurz vor Gingst aus Richtung Kluis komplett neu aufbauen. „Dafür müssen wir die Landesstraße 30 zwischen beiden Orten voll sperren“, kündigt Ralf Sendrowski an. Nach Angaben des Leiters des Straßenbauamtes werden die Bauarbeiten etwa einen Monat dauern.

Für die Autofahrer im Westen Rügens, die diesen Straßenabschnitt für gewöhnlich nutzen, geht diese „Havariemaßnahme“, so das Amt, mit gewaltigen Umwegen einher. Wer von der Inselmitte nach Ummanz will, muss beispielsweise über Samtens ausweichen. Wer von Schaprode oder Trent aus in Richtung Samtens und Festland und zurück unterwegs sein muss, kann nur noch über Bergen fahren. Der Grund: Die Kreisstraße zwischen Silenz und Gingst an Teschvitz vorbei, die eine mögliche Ausweichstrecke wäre, wird während der Bauzeit ebenfalls voll gesperrt. „Zum Schutz dieser Straße“, sagt Ronald Keil, Betriebsleiter Rügen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Denn deren Busse sowie die betroffenen Anwohner sollen die mit Ordnern besetzte Straßensperre dagegen passieren können. Alle anderen nur mit taggenauer Ausnahmegenehmigung, die beim Amt West-Rügen beantragt werden muss.

Das Malheur zwischen Gingst und Kluis will das Straßenbauamt mit einem kompletten Bodenaustausch beheben. „Der Schaden ist mit Ausbesserungen wie in der Vergangenheit nicht mehr zu beherrschen“, sagt Sendrowski. Er macht die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre für die Havarie verantwortlich, Die trat ein, weil sich das Dehnungsverhalten des Torfes, auf dem die Straße schwimmend gegründet ist, verändert hat. „Frühere Absackungen resultierten aus der natürlichen Bewegung des Torfes. Der saugt sich in Abhängigkeit von Jahreszeit und Niederschlägen mit entsprechender Volumenvergrößerung voll Wasser und zieht sich beim Austrocknen wieder zusammen. Dieses Spiel aus Dehnungen und Stauchungen kann der Straßenkörper bis zu einem gewissen Grad und mit geringem Ausbesserungsaufwand mitgehen“, erläutert Sendrowski. Dieses Spiel sie nunmehr vorbei, der grundlegende Neuaufbau unumgänglich.

Der soll voraussichtlich bis zum 19. Dezember erfolgt sein. Der Amtsleiter gibt die Kosten, die das Land Mecklenburg-Vorpommern trägt, mit etwa 540 000 Euro an. Dafür wird der Straßendamm, dessen Fahrbahn bereits seit einigen Wochen auf eine Spur eingeengt ist, abgetragen, das Torfvorkommen gegen tragfähigen Boden ausgetauscht und schließlich der Straßenkörper wiederhergestellt.

Chris Herold