Bergen

Das Tauziehen um die Personalie Gerd Zander in Bergen geht weiter. Nachdem der Geschäftsführer der Bergener Wohnungsgesellschaft (BeWo) am 25. Oktober durch Bürgermeisterin Anja Ratzke wegen angeblicher Pflichtverstöße fristlos entlassen worden war, hatten die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 29. Oktober per Beschluss Zander Wiedereinstellung verlangt (die OZ berichtete). Dagegen legte Ratzke Widerspruch ein. Ebenso gegen zwei weitere aus Anträgen der SPD- und CDU/FDP-Fraktion resultierende Beschlüsse, die sich auf das Ausschreibungsverfahren für einen neuen BeWo-Chef bezogen. Zander geht nämlich im Juni 2019 in Rente, weshalb die Stadt bereits mit der Suche nach einem neuen Chef für das kommunale Wohnungsunternehmen sucht.

„Politik mit Rückgrat“

Alle drei Widersprüche, die Ratzke vor allem wegen „Rechtsverletzungen“ eingelegt hatte, wurden von den Stadtvertretern mit großer Mehrheit zurückgewiesen. Dabei stand vor allem das Ansinnen, Gerd Zander wieder als Geschäftsführer einzusetzen, im Mittelpunkt. Eike Bunge, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion, bezeichnete die Ablehnung von Ratzkes Widersprüchen „konsequent“. „Zur Politik gehört auch, ein Rückgrat zu haben“, sagte Bunge. „Wir haben keinen Zweifel an der Person Zander und bekennen uns zur BeWo und zu den Mitarbeitern.“ Vieles von den Dingen, die derzeit im Umlauf seien – Gerd Zander soll zum Beispiel schon 2017 ein Ruhegehalt von fast 1,5 Millionen Euro mit nach Hause genommen haben – würden sich nach Ansicht von Eike Bunge schon bald als falsch erweisen. Bezug nehmend auf den Arbeitsvertrag zwischen der Stadt und Gerd Zander, dessen Inhalt 2000 ausgehandelt worden war und der auch die Höhe seiner Zusatzrente bestimmt, versicherte Bunge, dass er die Vereinbarung damals jederzeit mitgetragen hätte, wäre er schon Mitglied des Aufsichtsrats gewesen.

Voll Empörung warf Eike Bunge der Bürgermeisterin vor, den Aufsichtsrat bei jüngsten Entscheidungen umgangen zu haben. Dazu zählte er drei Termine aus 2018 auf, an denen der Gesellschaftervertrag geändert, Zander gekündigt und der Übergangsgeschäftsführer berufen worden war. Zu allen drei Terminen habe er keine Einladung erhalten. Am Ende seiner Rede wünschte Bunge dem Ex-Geschäftsführer, Gerd Zander, „Kraft und Gesundheit, die unsäglichen Diskussionen zu überstehen“.

„Aufgabe ist Überwachung“

Carmen Kannengießer, Fraktion Bürgerbündnis Bergen (BBB), sprach dem Präsidenten der Stadtvertretung, Matthias Ewert (CDU), ihr Misstrauen aus. Ihrer Ansicht nach behandele Ewert die Stadtvertreter nicht gleichberechtigt. „Redebeiträge wie der von Herrn Bunge sind bei Abstimmungen gar nicht zulässig“, sagte Kannengießer. „Möglich sind nur Wortmeldungen über ein Dafür oder Dagegen.“ Auch Bürgermeisterin Anja Ratzke merkte an, dass die Äußerungen von Eike Bunge nicht zur Tagesordnung gehört hätten. Den Vorwurf, sie würde den Aufsichtsrat umgehen, wies sie zurück. „Die Änderung des Gesellschaftervertrags geschah auf gesetzlicher Grundlage und hätte bereits 2014 erfolgen müssen“, sagte sie. Auch könne sie – wenn Not am Mann sei – die Gesellschafterversammlung jederzeit ohne Aufsichtsrat einberufen. „Viel wichtiger ist es, dass der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der BeWo überwacht“, sagte Ratzke weiter. Diesbezüglich vermisse sie ein Interesse der Verantwortlichen an den eigentlichen Hintergründen der derzeit entstandenen Situation. „Lediglich Frau Schwerin von den Linken hat mein Gesprächsangebot angenommen.“ In den Sitzungen des Aufsichtsrates könne sie keine Informationen preisgeben, da dazu jüngst ständig der entlassene Gerd Zander anwesend sei.

Aufsichtsratsvorsitzender Kay-Uwe Hermes verwahrte sich dagegen, dass die Bürgermeisterin versuche, die Arbeitsweise des Aufsichtsrates zu diffamieren. Die Einladung an die Ratsmitglieder zu einem Hintergrundgespräch sei zu kurzfristig gewesen. Alle seien berufstätig. Da Eva-Maria Schwerin Rentnerin sei, könne sie solche Termine natürlich ohne Probleme wahrnehmen. Darüber hinaus habe der Aufsichtsrat das Recht, sich bei Sitzungen mit Gerd Zander externen Sachverstand hinzuzuholen. Auch wies Hermes darauf hin, dass der Aufsichtsrat der Bürgermeisterin seine Missbilligung ausgesprochen habe.

Auf Nachfrage teilte Bürgermeisterin Anja Ratzke mit, dass sie den Beschluss zur Wiedereinstellung von Gerd Zander beanstanden wird. Damit geht das Ganze jetzt an die Untere Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis.

Jens-Uwe Berndt