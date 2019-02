Bergen

Zeltplane, Ölkanne, Fischernetze und ganz viel Styropor und Reste von Plastiktüten: Was die beiden Stürme Anfang des Jahres im Norden der Insel angespült haben, wird jetzt gründlich unter die Lupe genommen. Mädchen und Jungen der Regionalen Schule „Windland“ in Altenkirchen haben unter der Leitung von Lehrer Ralf Schernus einen Strandabschnitt gesäubert. Jetzt werden die Funde zur Wissenschaft. Die Ergebnisse landen beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung).

„Diese Sachen haben wir an einem Strandabschnitt von gerade mal 100 Metern Länge gefunden“, so Ralf Schernus, der sofort nach den Stürmen loszog, um den Müll zu sammeln. Erst allein, beim zweiten Rundgang dann mit den Schülern. „Dieser 120-Liter-Sack hatte sich schnell gefüllt. Nach dem zweiten Sturm folgten noch einmal 20 Liter Müll“, sagt er.

Der Eimer hatte sich schnell gefüllt

Scheu und zurückhaltend zeigte sich keiner der Schüler in der Altenkirchener Turnhalle, nachdem der Lehrer den Sack ausgekippt hatte. Im Gegenteil. Die Schüler streckten neugierig ihre Köpfe über den noch unsortierten Müllhaufen. Deckel, Verschlüsse, Plastiktüten: Eingeteilt wurde in verschiedene Kategorien und der Abfall vorerst in Eimern zwischengelagert. Die elfjährigen Merle und Franziska haben sich für Schnüre und Bänder entschieden. Beide hatten mit dem Sammeln auch viel zu tun. Angelsehne, Teile von Fischernetzen, Taue, Bindfäden, Schnürsenkel: Ihr Eimer hatte sich schnell gefüllt. Insgesamt 137 Einzelteile kamen allein bei den beiden Fünftklässlern zusammen.

Der 16-jährige Toni weiß, wie wichtig diese Aktion für die Umwelt ist. „Es ist schon erschreckend, was sich an den Stränden nach Stürmen sammelt. Wenn wir dann unseren Beitrag leisten können, damit dort weniger Müll landet, ist es gut. Wir wollen ja im Sommer auch baden gehen und an sauberen Stränden liegen“, sagt er. Es war einer seiner ersten Einsätze für das „Team Küstenputz“. Mitschüler Louis (16) kennt solche Aktionen, seit knapp fünf Jahren setzt er sich für den Küstenschutz ein. „Es ist wichtig, dass einer vorangehen muss. Deshalb mag ich dieses Projekt. Wir zeigen mit unseren Funden, wie viel Müll sich in den Gewässern befindet. Und was am Strand liegt, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was sich noch im Wasser befindet“, sagt er.

611 Kleinteile aus Bauschaum und Schaumgummi

Matthias Wolters war begeistert von dem, was er zu sehen bekam. Der Amtsleiter vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Stalu) reiste mit seinem Team von Stralsund nach Altenkirchen, um sich von Arbeitseinsatz der Schüler ein Bild zu machen. „ Ralf Schernus, weiß, wie er die Kinder und Jugendlichen für dieses Thema sensibilisieren kann. Er gibt dieser Aktion einen wissenschaftlichen Charakter“, sagt er.

Nach knapp einer Stunde war der gesamte Müll erfasst, nur noch Blätter und Äste blieben auf dem Boden liegen. Acht Feuerzeuge, 611 Kleinteile aus Bauschaum und Schaumgummi, 263 Folienfetzen und 45 Patronenhülsen haben die Schüler gezählt. Insgesamt 13 Kategorien gab es. „Dieser Abfall wird über die Schulmülltonne entsorgt. Bei größeren Funden stellt uns die Kommune oder der Landkreis auch Container zur Verfügung“, so Schernus.

Die Daten landen jetzt beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) in Güstrow. Hier wird überprüft, wie viel und was für Müll sich an den Stränden befindet. „Wir arbeiten mit der Schule schon seit 2012 zusammen. Sie sind Bestandteil des Programms Strandmüll-Spülsaummonitoring M-V“, sagt Lung-Mitarbeiter Dennis Gräwe. „Jetzt ergab sich durch die Stürme eine außerplanmäßige Aktion. Die aktuellen Ergebnisse laufen in den Jahresbericht ein“, sagt er. In diesem Jahr soll eine Broschüre erscheinen, in der die Funde der Ostseeküste dargestellt sind.

Lesen Sie auch hier:

SEK Küstenputz bekommt Stiftungspreis

Anerkennung für Wittows Küstenputzer

Wittower Schüler auf Tour mit Traditonssegler

Ein Tag extra für den Küstenputz

Mathias Otto