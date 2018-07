Binz

Auch wenn Binz wenigstens 700 Jahre auf dem Buckel hat – die „alte Dame“ kann noch feiern. Und zwar nicht nur bei gesittetem Kaffeekränzchen, sondern ganzentspannt, fröhlich und zwanglos. Bei der Beachparty am Sonnabend wurde ordentlich getanzt, sich im Kreis gedreht, mit den Füßen im Sand gestampft, wurden die Arme in der Luft herum gewirbelt und ab und zu ein wilder Urschrei losgelassen. Auf vier verschiedenen Bühnen präsentierten Musiker und DJs Musik diverser Stilrichtungen. Neben handgemachten Klängen am Müther Turm, Reggae und Hip Hop an der Strandbar 28 sowie Funk und Soul am Strandabgang 51 drehten die Meister elektrischer Musik unterhalb des Kurplatzs ihre Plattenteller von links nach rechts. Kurz vor Mitternacht schmückte dann ein Feuerwerk an der Seebrücke den Nachthimmel über der feiernden Menge.

Zur Geschichte 1318 wird Byntze erstmals nachweislich erwähnt. Im Jahre 1695 heißt der Ort dann „Bintz“. Der Ortskern liegt im Bereich der heutigen Bahof- und Rabenstraße. Um 1825 gibt es die ersten Badekarren an der Mündung der Ahlbeck.

Die Heimfahrt extra wegen der Strandparty verschoben

Auf der „Sunset Stage“ stand unter anderem DJ Kevin aus Putbus am Mischpult und sorgte schon am frühen Abend für ordentlich Stimmung. Bereits am Nachmittag tanzten einige Rügener Mädels im Bikini am Strand. Jan aus Sassnitz war gleich mit einigen Freunden im Schlepptau dicht an der Bühne „Wir sind hier zum Feiern und Spaß haben“, sagt er. Dass diese Riesen-Strandparty steigt, weil Binz vor 700 Jahren erstmals nachweislich erwähnt wurde, ist Nebensache.Auch für Paula, Laura und Paulina spielt das keine große Rolle. Die drei Berliner Mädels sind zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub und haben sich wie Nico aus Greifswald für die Bühne an der Strandbar 28 entschieden. Reggae und Dancehall – „Hier ist die Musik richtig gut“, schwärmen die jungen Leute. Die Technoklänge an der Seebrücke seien nicht so ihr Ding – aber man könne ja schließlich auswählen.Hartmut Przibilla (53) und seine Frau Asita (53) aus Cuxhaven haben das getan. Beide zogen früher bei den ersten Love Parades durch Berlin und bewegen sich auch jetzt sichtlich begeistert zur Technomusik, die aus den Lautsprechern unterhalb des Kurplatzes dröhnt. Die Camper wollten die Insel eigentlich schon verlassen haben. „Als wir von dem Event in Binz hören, sind wir spontan eine Nacht länger geblieben“, sagen sie. Bereut haben sie die Entscheidung nicht. „Für uns zählen Freiheit, schönes Wetter und gute Musik.“ Und all das haben sie am Sonnabend am Binzer Strand gefunden.Von der gesamten Insel kamen die Feiernden nach Binz. Mareen Stroemer (38) aus Leipzig zum Beispiel. Sie macht mit ihrem Freund Urlaub in Dranske. Beide hatten sich wegen der Strandparty auf den Weg an die Bäderküste gemacht. Ebenfalls mit Freund ist die Hallenserin Jette angereist. Sie besucht ihm Urlaub ihre Freundin Eva Wünsche, die jetzt in Sassnitz lebt. Erst kürzlich tanzten die Freundinnen in Prora am Strand. „Wir lieben die Musik an der Sunset Stage in Binz“, sagen sie und können davon offenbar gar nicht genug bekommen. Der DJ könnte ruhig noch etwas mehr aufdrehen“, findet Eva Wünsche und resümiert: „Eine tolle Party zum 700. Geburtstag von Binz. Ein warmer Sommer und eine schöne Insel.“

Maik Trettin