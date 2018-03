Theatercafé in Putbus mit neuer Pächterin und neuem Angebot

Putbus. Das Theatercafé in Putbus hat nach den Winterferien mit der neuen Pächterin Annette Brückner ein neues Profil. Die gastronomische Einrichtung in der 1. Etage des Theaters wird künftig eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, in der Pause und – das ist neu – auch nach den Vorstellungen geöffnet sein. Damit wird die Mini-Kneipe zu dem, was sich die Gäste wünschen: Einem Treffpunkt zur Diskussion, zum Meinungsaustausch und zum Kennenlernen von Künstlern. „Ich bin begeistert von den Chancen, die sich jetzt auftun“, sagt Theaterdirektor Peter Gestwa. Neu ist auch: Selbst an Vor- und Nachmittagen mit Kinder- und Familienveranstaltungen hält das kleine, aber feine Café seine Türen offen. Angeboten werden neben alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken kleine Snacks, Kuchen und belegte Brötchen, alles selbst hergestellt.

