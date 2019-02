Prora

Der Rügener Frank Reile hat am Wochenende eine tote Kegelrobbe am Strandabschnitt zwischen Prora und Mukran entdeckt. Er war mit seinem Quad unterwegs, um sogenannte Geisternetze aufzuspüren. „Dabei bin ich auf die leblose Robbe gestoßen“, sagt er. Der Mann verständigte das Deutsche Meeresmuseum Stralsund. Das Tier wurde mittlerweile von einem Mitarbeiter geborgen, teilt Sprecherin Diana Meyen mit. „Es handelt sich nach der ersten Inaugenscheinnahme um ein circa 1,90 Meter langes, männliches Tier, das bereits Verwesungsspuren aufweist“, sagt sie. Das heißt, dass sich das Fell bereits gelöst hat. Dem ersten Eindruck nach weise das Tier zudem Fraßspuren auf. Die genaue Todesursache konnte bisher noch nicht geklärt werden. „Das Tier wird bis zum nächsten routinemäßigen Sektionstermin auf dem Gelände unseres Standortes Nautineum auf der Insel Dänholm in unserer Tiefkühlzelle aufbewahrt“, teilt die Sprecherin mit.

Mathias Otto