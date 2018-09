Putbus

Für das Stadtgebiet von Putbus fordert Julia Präkel ein touristisches Wegeleitsystem ein. „Neben den Sehenswürdigkeiten sollen auch die Parkplätze auf einen Blick erkennbar sein“, sagt die Stadtvertreterin. Deshalb will sie als Vorsitzende der Fraktion „CDU Putbus, Denk mal!“ einen entsprechenden Antrag in die Stadtvertretung einbringen. Deren Mitglieder werden am kommenden Montag im Rathaus darüber beraten. Zur Debatte wird dann auch stehen, ob – ähnlich wie in Bergen oder den Ostseebädern – an den Putbusser Ortseingängen auf Veranstaltungshöhepunkte in geeigneter Art und Weise hingewiesen werden soll.Ein Dorn im Auge ist der Stadtvertreterin in diesem Zusammenhang der aktuelle Umgang mit dem Marstall-Parkplatz am Wreecher Weg. Seit Mitte Dezember 2016 können dort auf etwa 5000 Quadratmetern Autos und Busse abgestellt werden. „Doch der Großparkplatz wird kaum genutzt“, macht Präkel deutlich und legt den Finger in die Wunde: „Weil gar nicht beziehungsweise schlecht auf ihn hingewiesen wird. Gäste unserer Stadt finden ihn einfach nicht.“Dabei hat der Parkplatz ein Großteil des Geldes der etwa 3,3 Millionen Euro teuren Schlossparksanierung verschlungen. Für um die 1,4 Millionen Euro sind nicht nur 100 Stellplätze für Autos und zehn für Busse gebaut worden. Es musste auch eine Hausmülldeponie beseitigt werden, zu der der einstige fürstliche Küchengarten im Laufe der Zeit verkommen war.Zu Platzeröffnung hatte Bauamtsleiter Thomas Möller gesagt: „Perfekt wäre es, wenn wir noch ein passendes Parkleitsystem dafür hätten. Denn Ortsunkundige werden den neuen Großparkplatz am Wreecher Weg nicht auf Anhieb finden. Aber: Für ein entsprechendes Leitsystem haben wir derzeit in der Stadtkasse kein Geld.“Angesichts der aktuellen Haushaltslage ist es fraglich, ob die Kommune heute Geld dafür hat. Laut Antrag solle dies geprüft werden. Böse Zungen behaupten indes, dass bewusst nicht offensiv auf den Parkplatz hingewiesen wird. Denn mit ihm verdient die Stadt kein Geld. Geparkt werden kann dort für null Euro. „Ansonsten hätten wir Fördermittel zurück zahlen müssen“, sagte Möller der OZ im Dezember 2016.Den Parkplatz Hafen in Lauterbach finden Ortsunkundige dagegen. Sie werden mittels Schildern hingeleitet – noch 500 Meter, jetzt rechts rum beispielsweise. Und dann wird am Parkautomaten die Stadtkasse gefüllt.

Herold Chris-Marco