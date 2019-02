Hiddensee/Greifswald

Thalheim und die Lietzenburg in Kloster auf Hiddensee sind für Generationen von Greifswalder Uni-Absolventen Orte schöner Erinnerungen. Hier wohnten sie im Urlaub, während ihrer Tagungen und Exkursionen. Als Ort der Lehre ist Hiddensee gefragt wie eh und je. „Im Sommer ist kein Termin mehr frei“, informiert die Leiterin der Biologischen Station, Irmgard Blindow. „Wir können uns vor Anfragen nicht retten. Auch im Winter gibt es zunehmendes Interesse.“ Ob allerdings auch im Jahr 2020 Studenten und Wissenschaftler auf die Insel kommen können, ist fraglich.

„Als Folge des radikalen Stellenbaus im Rahmen des Landespersonalkonzeptes von 2004 entfallen auch die bisherigen Stellen für den Betrieb des Tagung- und Exkursionsstandortes Hiddensee“, sagt Universitätssprecher Jan Meßerschmidt. Der Grund, warum das erst 15 Jahre später akut wird: Es gab noch Personal auf kw-Stellen (künftig wegfallend). Diese werden bei Ausscheiden der Inhaber nicht wieder besetzt. „Die Universität steht nun vor der Aufgabe, ein Nutzungskonzept für den Standort zu entwickeln, das eine kostendeckende Fortführung erlaubt.“ Das solle im Laufe der kommenden Monate erarbeitet werden. Damit es erst einmal bis Oktober weitergeht, stellt die Universität aus ihrem Haushalt 50 000 Euro zur Verfügung.

„Die Studierenden, die zu Exkursionen und Blockseminaren kommen und auch die Teilnehmer an Workshops sind immer begeistert“, sagt Irmgard Blindow. „Auch wenn man den ganzen Tag arbeitet, bringt der Aufenthalt Urlaubsfeeling mit sich. Die Biologische Station ist ein Aushängeschild für die Uni.“ Allerdings sei eine Preisanpassung nötig. „Wir liegen jetzt deutlich unter Jugendherbergsniveau.“

In bester Lage auf der Steilküste Quelle: eob

Noch arbeiten mit Irmgard Blindow und Sven Dahlke zwei Wissenschaftler für die Forschung der Biologischen Station. Wenn sie in einigen Jahren in den Ruhestand gehen, soll es keine Wissenschaftler mehr auf der Insel geben. Aktuell wird auf Hiddensee zur Gewässerökologie und zu Küstendünenheiden geforscht.

„Die Forschung kommt komplett nach Greifswald, so wie 2005/06 geplant und beschlossen“, bestätigt Meßerschmidt auf OZ-Nachfrage. „Es geht nur noch um den Exkursions- und Tagungsstandort Hiddensee.“ Ein Teil der Biologischen Station als Forschungseinrichtung sei ja bereits nach Greifswald verlagert worden. Seit 2006 befindet sich diese in Greifswald im Haus Soldmannstraße 23, das früher von den Physikochemikern genutzt wurde. Die Vogelwarte benötige für ihre spannenden Forschungen Hiddensee als Aufenthaltsort nicht, bestätigt Arbeitsgruppenleiterin Angela Schmitz Ornes. Dort fehlten auch die modernen Labore für eine zeitgemäße Forschung, erinnert Landschaftsökologieprofessor Martin Wilmking. „Wir würden aber gern weiter Hiddensee als Exkursionsstandort nutzen.“

Hiddensee ist auch für die Greifswalder Kunststudenten interessant. „Es ist gut, wenn die Studierenden mal eine Woche an einem Ort arbeiten können“, sagt Kunstprofessor Christian Frosch. „Die dort waren, schwärmen immer noch davon.“

Das Doktorandenhaus. Quelle: eob

Werden für einen reinen Exkursions- und Tagungsstandort noch alle Häuser benötigt? Ob einzelne Gebäude auf Hiddensee verkauft würden, darüber wolle er nicht spekulieren, so Meßerschmidt. Die schön gelegenen und architektonisch interessanten Häuser in Kloster sollten indes beste Chancen auf dem Immobilienmarkt haben. Da sind zum Beispiel das von dem Berliner Architekten Max Taut entworfene Sommerhaus von 1925 und das 1934 mit Spendenmitteln errichtete Kurshaus. 1939 wurde das Friedelhaus – so benannt nach dem Vorbesitzer – vom Staat erworben. Erst 2012 investierte die Uni mehr als 900 000 Euro in die Bungalows. Sie dienten früher als Wohn-, Ferien- und Schaffensort für Künstler aus dem Berliner Raum. Zwei der denkmalgeschützten Hütten von 1926 wurden bei der Sanierung des Ensembles erhalten. Die meisten Hiddensee-Häuser gehörten allerdings nicht der Hochschule und müssten im Fall der Trennung an das Land zurückgegeben werden.

Die Biologische Station Die Gründung der Biologischen Station ist mit Universitätsprofessor Erich Leick (1882-1956) verbunden. Der Biologe gilt als Initiator und Wegbereiter der Institution, die mit dem Erwerb eines Sommerhauses inklusive eines Grundstückes im Jahr 1930 ihren Anfang nahm. Die Station ist eine der ersten ökologischen ForschungsstättenDeutschlands, Pflanzen wurden in der freien Natur wissenschaftlich untersucht. Neben dem Bau eines Kurshauses, der Vergrößerung des Grundstücks, der Erweiterung des Forschungsprofils um die Hydrobiologie sowie der Gründung der dritten deutschen Vogelwarte 1936 wurde der Ausbau der Station konsequent vorangetrieben. Außer mit Leick ist diese Entwicklung maßgeblich mit dem Pflanzenökologen und Genetiker Prof. Robert Bauch und dem Gewässerökologen Dr. Helmut Hübel (Leiter bis 2000) verknüpft. Seit 1998 wurde die Einrichtung als selbstständige wissenschaftliche Einrichtung der Fachrichtung Biologie der Universität Greifswald geführt. Im Jahr des 75. Jubiläums gab es zwei Wissenschaftler und zwei Drittmittelstelleninhaber sowie sechs technische Mitarbeiter. Organisatorisch gehört die Biologische Station Hiddensee jetzt zur Arbeitsgruppe „Experimentelle Pflanzenökologie“. Stationsleiterin ist Dr. Irmgard Blindow.

Kurshaus der Biologischen Station auf Hiddensee von 1934. Quelle: eob

Eckhard Oberdörfer