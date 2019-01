Morgenitz

Gleich drei neue Folgen des Usedom-Krimi sind in den nächsten Wochen in der ARD zu sehen. Immer donnerstags zur Primetime werden sie ausgestrahlt – mithin beste Werbung für die Insel Usedom. Den Anfang macht am 31. Januar um 20.15 Uhr die mittlerweile 6. Folge mit dem Titel „Winterlicht“.

In diesen neunzig Minuten wird die bisherige Kommissarin Julia Thiel, gespielt von Lisa Maria Potthoff, zum letzten Mal zu sehen sein. Gleichzeitig wird ihre Nachfolgerin Ellen Norgaard, dargestellt von Rikke Lylloff, in den Usedom-Krimi eingeführt. Sie wird fortan neben Katrin Sass, die im Film die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow mimt, die Hauptrolle besetzen.

Eine Woche später, am 7. Februar, wird die 7. Folge „Geisterschiff“ gesendet und am 14. Februar die 8. Folge „Mutterliebe“. Gedreht wurden die drei neuen Usedom-Krimis im März/April 2017, August/September 2017 und Februar/März 2018. Drehorte auf Usedom waren unter anderem das Café Knatter in Ückeritz, der Friedhof in Benz, die Erlebniswelt Hangar 10, das Atelier Dannegger (Mörderhus) in Morgenitz, die Gemeindeverwaltung in Ahlbeck, der Strand und die Steilküste. Darüber hinaus wurde in Swinemünde, Stettin und Berlin gedreht.

Dietmar Pühler