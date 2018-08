Binz

Kann und soll man Kindern den Restaurantbesuch verwehren? Seit Tagen glühen die Kommentarspalten in den sozialen Medien, ein Glaubenskrieg zwischen Kritikern und Befürwortern ist entbrannt und eine Debatte über Kindererziehung. Die Ankündigung von „Oma’s Küche“ in Binz, dass Kinder ab 17 Uhr keinen Zutritt mehr haben, damit Erwachsene ohne Geschrei und Getobe in Ruhe speisen können, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Das größte Ostseebad der Insel ist in aller Munde.

„Bei uns sind die Kleinen immer willkommen. Wir freuen uns immer, wenn Familien mit Kindern zu uns kommen!“, kontert jetzt Dimitrij Sacharow. Er wolle Paroli bieten, weil er das Image von Binz arg angekratzt fürchtet. „Wir wollen zeigen, dass Binz kinderfreundlich ist“, so der Regisseur und Produzent des Varieté-Theaters, das es seit 2015 in Binz gibt. „Kinder sind doch unsere Zukunft, und auch das Publikum von morgen. Wir haben extra für die Kleinen Nachmittagsvorstellungen eingeplant, wo sie sogar keinen Eintritt zahlen müssen“, sagt der Varieté-Betreiber. Die zahlenden Eltern können ihre Kinder (bis 12 Jahre) kostenlos zu den Shows im Kurhaus-Saal mitnehmen. „Das ist eine große Entlastung für die Familien-Kasse“, meint Sacharow.

Dreimal die Woche spielen die Künstler nachmittags ein volles Varieté-Programm für die Familien. Vor allem im Juli und August wäre die Resonanz sehr gut. Ein Drittel der Besucher seien Kinder. „Wir haben viele Wiederholungstäter, die schon in den Vorjahren da waren“, weiß Sacharow. Aber nicht nur Urlauber, auch viele Insulaner oder Stralsunder würden das Angebot gern nutzen. Vor allem in der Nebensaison, weil sie im Sommer keine Zeit finden. „Hier können die Kinder Kultur kennenlernen und hautnah erleben, Live-Entertainment statt Youtube oder Fernsehen“, so Sacharow. Besonders Sandmalerin Alla Denisova und die steppenden Zwillingen Roman und Slava kämen groß an.

„Wenn ich leuchtende Kinderaugen voller Begeisterung nach meinem Auftritt sehe, wird es mir ganz warm ums Herz“, schwärmt Luftakrobatin Olga Pustovit. Olga ist selbst Mutter von zwei Kindern. Ihre kleine Tochter Sonja ist erst drei Jahre alt und kommt zu jeder Vorstellung mit. Hinter den Kulissen hört man einige Kinderstimmen, denn einige Artisten haben ihren Nachwuchs nach Binz mitgebracht. „Während der Show sind die Kinder im Gemeinschaftszimmer der Künstlergarderoben, sie malen, basteln, spielen. Und wenn Mama oder Papa auf die Bühne müssen, übernehmen die Künstlerkollegen die Betreuung während des Auftritts“, sagt Sacharow. „Die Restaurantbesitzer können den Kindern doch erklären, dass man nicht rennen oder laut spielen soll und nicht gleich den Eintritt verbieten“, zeigt Alla Denisova kein Verständnis für den Schritt des Restaurantchefs.

Gastronom Rudolf W. Markl sieht sich indes in seiner Entscheidung bestätigt: „Das Restaurant war vor dieser Maßnahme jeden Abend ausgebucht und jetzt auch. Wir haben mehr Nachfragen als Plätze.“ Je 100 davon gäbe es im Restaurant und draußen. Das Gästepotenzial rekrutiere sich nahezu gleichermaßen aus Urlaubern und Rüganern im Alter von 18 bis 80 Jahren. Eines habe sich allerdings geändert: Ein Mitarbeiter sei derzeit nur damit beschäftigt ist, Anrufe mit Glückwünschen von Kollegen, Pädagogen und Gästen, denen diese Problematik nicht fremd ist, entgegenzunehmen und hunderte E-Mails aus dem In- und Ausland zum Beispiel Vietnam, Oman, Ungarn, Schweden und besonders aus der Schweiz zu beantworten. „Ganz Kollegen haben den Schritt als längst überfällig begrüßt und angekündigt, Gleiches zu tun“, so Markl.

„Es ist die Entscheidung des Unternehmers. Binz ist und bleibt kinderfreundlich, das kann man nicht von einer Gaststätte abhängig machen“, ist sich Bürgermeister Karsten Schneider sicher, dass der Ort keine „schwerwiegenden touristischen Nachteile“ erfährt. Von Amtskollegen wurde er darauf bisher noch nicht angesprochen, aber einige E-Mails der Empörung sind im Amt eingetroffen. „Wir schaffen immer mehr Angebote für Familien, von denen immer mehr nach Binz kommen. Das muss ja einen Grund haben“, so Schneider.

Das Sommervariete, das noch bis zum 27. Oktober gastiert, lädt am 29. September zum „Tag der offenen Tür“ ein. „Vor allem auch Kinder“, betont Dimitrij Sacharow.

Herold Gerit