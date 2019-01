Sassnitz

Kaum hat das neue Jahr begonnen, bereiten sich die Sassnitzer Narren auf ihren Jahreshöhepunkt hin. „Unsere Mitglieder basteln in verschiedenen Gruppen an der total verrückten ,90er-Jahre-Party’“, sagt Norbert Benedict, Präsident vom Sassnitzer Karneval Club (SKC). Und so lautet auch das Motto: „Hyper, hyper – bunt, verrückt – wir holen die 90er zurück“. „Dies ist eine klare Ansage an die speziellen Modeerscheinungen oder die musikalischen Hits und Fernsehserien aus diesem Jahrzehnt.“

Lange wurde überlegt, unter welchem Motto der SKC in diesem Jahr für Unterhaltung sorgen will. „Dazu gibt es, wie in jedem Jahr, einen Workshop im Frühjahr. Vor dem Sommerferien hatten wir den groben Fahrplan ausgearbeitet. In den Wochen danach wurden die Pläne für diese Motto-Partys konkretisiert. Das Bühnenprogramm steht“, sagt Benedict. Er erinnert sich an Serien, die damals für Begeisterung gesorgt haben. Die Abenteuer des Michael Knight in „ Knight Rider“ gehörten dazu, oder die des Angus MacGyver. Auf und vor der Bühne schlüpfen Mitglieder des SKC in die Rolle dieser Charaktere. Außerdem wird die beliebte Fernsehshow „Der Preis ist heiß“ wieder belebt. Nur diesmal verkündet nicht Harry Wijnvoord, wer das Rad drehen soll oder am dichtesten mit seiner Preis-Schätzung am Gewinn liegt. „In kreativen Runden tüfteln unsere Mitglieder schon seit Sommer daran, diese Show unterhaltsam und lustig dem Publikum zu präsentieren“, erklärt der Vorsitzende. Die Mädchen und Jungen des Vereins, die in Sassnitz gerne auch Kinderfunken genannt werden, treten in der Mini-Playback-Show auf. Ebenso steht das Thema Busreisen im Abendprogramm. Was immer mal wieder als Städtereise angeprangert wurde, endete damals in einer Verkaufsveranstaltung. Nicht selten kamen die Reisenden mit Besteck-Koffern, Tischlampen und Teppichen zurück nach Hause. „Dieses Thema werden wir ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das wird für viele Lacher im Publikum sorgen“, ist sich Norbert Benedict sicher.

Rügen hat viele Karneval-Fans

Bei den Karnevalveranstaltungen des SKC soll viel getanzt werden. Den Anfang macht traditionell das aktuelle Prinzenpaar – in diesem Jahr sind es Anne II und Christopher I. Danach legen 15 Mädchen und Jungen von den Kinderfunken sowie die Jugendlichen (Pepsteps) eine flotte Sohle aufs Parkett. Auch die Erwachsenen werden sich an den sogenannten Funke-Tänzen beteiligen. „Nach dem Programm ist die Tanzfläche dann für alle Besucher freigegeben“, so Benedict. Und dann werden nicht nur Gäste aus Sassnitz oder dem Norden der Insel zu finden sein. „Karneval-Fans haben wir auf der gesamten Insel. Es gibt sogar Leute aus anderen Bundesländern, die buchen extra dann ihren Urlaub in Sassnitz, um gemeinsam mit uns zu feiern“, sagt er.

Gefeiert wird wieder im Sassnitzer Rügenhotel, das pro Veranstaltung für 150 Gäste ausgelegt ist. „In diesem Hotel fand 1975 auch die Gründungsveranstaltung statt. Zwischendrin sind wir auf die Sporthalle ausgewichen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass das Hotel aus logistischer Sicht am Besten geeignet ist“, so Benedict. Die 90er-Jahre-Party wird gleich dreimal gefeiert: am 1., 2. und 9. März. Los geht es am 1. März mit dem Seniorenfasching um 14 Uhr, dann folgen die 90er-Jahre-Partys am 2. und 9. März. Da die Veranstaltung am 2. März bereits ausgebucht ist, gibt es allerdings nur noch Karten für Schnellentschlossene für den 9. März. „Mit einem dermaßen großen Andrang haben selbst wir nicht gerechnet. Schnell waren die die ersten Tickets verkauft. Daran sieht man aber, dass die Leute viel Spaß in den 90er Jahren hatten und diese Zeit zumindest für ein paar Stunden wieder aufleben lassen wollen“, so der Vorsitzende.

Mathias Otto