Dranske

Einen Tag zur Aussöhnung mit der eigenen Vergangenheit, aber auch mit anderen Völkern – das ist das, was Landrat Stefan Kerth (SPD) im Volkstrauertag erkennt und sich wünscht. „Es kann gar keine Frage sein, ob wir diesen Tag brauchen. Wir brauchen ihn mehr denn je. Damit die Toten nicht schweigen, damit wir ihre Stimme hören“, so der Landrat, der dabei nicht nur an die Hinterbliebenen der Weltkriegsopfer denkt, sondern auch an die, die heute flüchten müssen.

Gemeinsam mit dem Kreisverband des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, der Kirche und der Gemeinde Dranske lud er in diesem Jahr zur Zentralveranstaltung des Volkstrauertages nach Rügen auf den Bug ein. Die Gedenkstätte liegt auf dem Gelände eines Privatinvestors, das an diesem Gedenktag für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. In den 1970er-Jahren stieß man hier bei Baggerarbeiten auf menschliche Knochenreste. „Damals hat man diese Löcher einfach wieder geschlossen. Erst nach der Wende wurde daraus die Kriegsgräberstätte gemacht“, sagt der ehemalige Vorsitzende des Kreisverbandes, Dr. Friedrich Weigelt. „Es ist wichtig, dass das erhalten bleibt, auch wenn hier irgendwann gebaut werden sollte. Es gilt ein ewiges Ruherecht auf der ganzen Welt.“

„An diesem Tag gedenken wir der Toten durch Gewalt, Kriege oder Terrorismus auf der ganzen Welt“, so der Kreisvorsitzende des Volksbundes, Thomas Reichenbach. „Bei diesem Thema darf sich niemand aus der Verantwortung ziehen“, mahnte Christian Ohm, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Nord-Rügen. Am Ende einte alle Redner der Wunsch, den Volkstrauertag zum Volksfriedentag zu machen.

Als Anerkennung um den Verdienst zum Erhalt der Gedenkstätte auf dem Bug zeichnete Thomas Reichenbach im Namen des Präsidenten des Volksbundes zum Abschluss Dr. Friedrich Weigelt mit dem Bronzenen Ehrenkreuz des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus.

Wenke Büssow-Krämer