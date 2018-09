Rothenkirchen

Im Verfahren gegen den Schützen, der Anfang Februar Schwäne in der Nähe von Rothenkirchen erlegt hatte (die OZ berichtete), bot das Gericht nun die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße an. Die Ermittlungen hätten bestätigt, dass der Beschuldigte ein angeschossenes Tier nicht erlöst habe. Anzeige hatte eine junge Familie erstattet, die mit ihren Kinder und Hunden einen Spaziergang unternahm und den Vorfall beobachtet hatte. Da der 59-jährige Schütze zuvor strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, bot das Gericht an, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 300 Euro an einen gemeinnützigen Verein, der sich Aufgaben des Naturschutzes widmet, einzustellen.

Driest Uwe