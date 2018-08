Sassnitz

Einen Sommer ohne Regen – und ohne Mobiltelefon. Für viele Sassnitzer ist das seit 1. Juli schmerzliche Realität. An dem Tag hat der Mobilfunkanbieter Vodafone seine Sendeanlage auf dem Dach eines Mehrfamilien-Wohnhauses in der Granitzer Straße abgeschaltet. Seitdem haben zahlreiche Kunden in dem dicht besiedelten Stadtteil „kein Netz“. Es hagelt offenbar Beschwerden. Selbst in der Stadtvertretung war der Totalausfall beim Mobilfunkempfang schon Thema. Schließlich sind unter den Betroffenen auch Stadtvertreter. Norbert Schult zum Beispiel kann sein Mobiltelefon seit Wochen getrost in der Tasche lassen. „Ich habe bei uns im Garten in Lancken so gut wie keinen Empfang mehr“, klagt der Fraktionsvorsitzende der Linken. Gerade mal ein Balken Signalstärke sei bestenfalls drin. Dabei hatte sich der Sassnitzer wegen der guten Empfangsqualität gerade für diesen Anbieter entschieden. Auch O2-Kunden hätten früher mit einer schlechten Netzabdeckung im Rügener Ring leben müssen, „obwohl sich die Antenne in dem Wohngebiet befand“.Noch weiter draußen sieht es noch schlechter aus, weiß Peter Kordes (FDP). Der Birkengrund ist seit der Antennenabschaltung in einem Funkloch verschwunden. „Die ganzen Nachrichten kommen immer erst gebündelt, wenn ich von hier weg fahre und irgendwo Empfang habe.“ Thomas Kursikowski ist nicht nur Fraktionschef der Alternativen Freien Wähler, sondern auch Geschäftsmann. Der Inhaber der „Gastmahls des Meeres“ konnte weder von seiner Arbeitsstätte an der Promenade noch zu Hause in Lancken mit dem Handy telefonieren. „Jetzt geht es wieder“, sagt er. „Ich habe den Anbieter gewechselt.“

Nach Vertragsende die „Antenne“ abgebaut

Die Vodafone-Panne kostet das Unternehmen derzeit Sympathiepunkte. Denn dass die Anlage auf dem Dach des WoGeSa-Mietshauses abgeschaltet würde, stand seit langem fest. „Der Mietvertrag, den das Unternehmen dafür mit uns geschlossen hatte, ist ganz regulär ausgelaufen“, sagt der WoGeSa-Geschäftsführer Siegfried Adelsberger. Eine Verlängerung sei nicht infrage gekommen. Schließlich solle der Block saniert werden. Dann hätte die „Funke“ auf dem Dach ohnehin abgebaut werden müssen. Deshalb habe sich Vodafone nach einem anderen Standort umgesehen.Das bestätigt der Konzernsprecher Volker Petendorf: „Wir sind bereit, erneut einen sechsstelligen Euro-Betrag (...) zu investieren, um einen festen Ersatzstandort für die bisherige Station neu zu bauen. Die Suche nach diesem Standort läuft auf Hochtouren.“ Das Geld stehe bereit. In diesem Jahr wird der neue Mast nicht errichtet sein. Deshalb haben die Vodafoner einen mobilen errichtet. „Solche Anlagen stellen wir sonst temporär bei Großveranstaltungen wie der Hansesail in Rostock oder dem Wacken Open Air auf.“ In Sassnitz soll das Provisorium die Zeit bis zur Inbetriebnahme einer neuen Sendeanlage überbrücken.

Neue Anlage soll auch LTE-Signal senden

Doch das hapert offenbar. Eigentlich sollte das Funkloch seit Donnerstag geschlossen sein. Doch nach wie vor bleiben viele Sassnitzer Vodafone-Handys stumm. Auf OZ-Nachfrage hat das Unternehmen noch einmal überprüft, ob alles funktioniert. „Dabei hat sich gezeigt, dass sich viele Geräte nach wie vor in andere, weit entfernte Sendestationen einbuchen“, sagte Volker Petendorf gestern. Nur wenige Mobilfunkgeräte würden ihr Signal überhaupt von dem provisorisch errichteten Mast beziehen. „Wir haben die Techniker umgehend beauftragt, da noch einmal tätig zu werden und die Konfiguration am Sendemast neu einzustellen.“ In den nächsten Tagen sollte das Problem dann behoben sein.Der TÜV sucht derweil im Auftrag von Vodafone nach einem Standort für eine dauerhafte Mobilfunkstation. „Die wird besser sein als die bisherige oder der jetzige mobile Mast“, verspricht Petendorf und bittet bis dahin um Nachsicht und Geduld. Vodafone setzt dann auf LTE. Dann könne man im Vodafone-Mobilfunknetz in Sassnitz künftig mit Spitzengeschwindigkeiten im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen, zum Beispiel HD-Filme blitzschnell herunterladen oder Musikvideos in Top-Qualität ansehen.

Maik Trettin