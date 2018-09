Sagard

Thomas Tietz feierte kürzlich Silberhochzeit. Der Rüganer wohnt in Sagard und arbeitet seit 25 Jahren im Rugard Strandhotel. „Ich habe 1993 im August meine Lehre begonnen und leite heute den Frühstücksbereich des Hotels.“ Neben klassischen Gerichten beschäftigt sich der dreifache Vater mit der Ayurvedischen Küche. „Diese Art der Ernährung war mal sehr hoch im Kurs, es flaut etwas ab aber gesund ernähren wollen sich die Gäste immer noch“, erzählt er. Morgens um vier Uhr klingelt der Wecker und am frühen Nachmittag ist Feierabend. „Dann schraube ich gern an meinem Trabant herum oder kümmere mich um den Garten.“ Das Currykraut gehört zu seinen Lieblingspflanzen. Manchmal ärgert er sich darüber, dass die Pastinake nicht so richtig wachsen will.

