Greifswald

Es weihnachtet am Theater Vorpommern. Denn am kommenden Sonnabend hebt sich hier bereits der Premierenvorhang zu „Weihnachten-das Ballett“. Anlass also, für Choreograph Ralf Dörnen und seine Bühnen- und Kostümbildnerin Cornelia Brey diese Neuinszenierung schon mal vorzustellen. Das geschah am vergangenen Sonntag auf einer Matinee mit 50 Interessierten.

Und die beiden Macher hatten dabei eine Menge Interessantes zu erzählen: Zum Beispiel dass für die auf der Bühne auftretenden Schneeflöckchen sage und schreibe 450 Meter Tüll in den Werkstätten vernäht wurden. Und dass es insgesamt 70 Kostüme gibt. Sie verschwiegen auch nicht, dass das Ganze eine große Herausforderung für das Logistikteam des Hauses sei, welches sämtliche Requisiten, einschließlich aller Kostüme, auf nur zwei Lastern zwischen den Häusern in Greifswald, Stralsund und Putbus hin und her transportieren muss.

Darsteller gehen anihre Grenzen

Aber auch auf der Bühne müssen die Darsteller an ihre Grenzen gehen. Und das nicht nur beim Tanzen. Sondern auch beim Umziehen. Nach mancher Szene bleiben ihnen nämlich nur 1,5 Minuten Zeit, um von einem ins andere Kostüm zu schlüpfen. Cornelia Brey, die übrigens schon öfter mit Ralf Dörnen zusammen gearbeitet hat, erzählte auch, dass viele Lichter zum Einsatz kommen werden: ganze LED-Vorhänge. Und natürlich werden Tannenbäume und Engel nicht fehlen. Apropos Engel. Aus dieser einst recht erfolgreichen Inszenierung Dörnens aus dem Jahre 2008 wurde sogar eine Nummer übernommen. „Die Engel kommen wieder“, so Ralf Dörnen. Ebenso gibt es auch einen Ausschnitt aus dem „Nussknacker“, nämlich den „Schneeflockenwalzer“, der aber so auf den vorpommerschen Bühnen noch nicht zu sehen war.

Und was wäre Weihnachten im Theater ohne Familienatmosphäre. Auch sie wird auf die Bühne geholt. Und dabei können sich die Tänzerinnen und Tänzer sogar als brillante Schauspieler auszeichnen, weil hier viele Emotionen transportiert werden müssen, wie es Ralf Dörnen betonte. Dazu erklingt der „Bolèro“, das wohl bekannteste Stück von Maurice Ravel. Und damit endet dann auch Teil eins des Programmes.

Ein „Kessel Buntes“an Weihnachtsmelodien

Man könnte alles als Potpourri bekannter und weniger bekannter Weihnachtsmelodien bezeichnen. Man könnte aber auch sagen, es sei „ein Kessel Buntes“ wie es Ralf Dörnen scherzhaft formulierte „Oder ein choreografisch bunter Weihnachtsteller“, wie er anfügte. „Auf jeden Fall soll es kein oberflächlicher Quatsch sein“, so der Ballettdirektor. „Sondern ein unterhaltsames Programm, das zwar keine großen Probleme wälzt, sie aber auch nicht einfach zur Seite schieben will“.

Zwei Stunden wird das Programm gehen. Und erklingen werden neben traditionellen Weihnachtsliedern, wie „Es ist ein Ros´ entsprungen“ und „Stille Nacht“ auch der Eingangschor aus Bachs Weihnachtsoratorium, der natürlich auch vertanzt wird. Zu sehen war diese Szene übrigens bereits im September, als das Theater Vorpommern seine Spielzeit 2018/19 mit einer Show eröffnete. Es gibt ferner Mike Oldfields „Tubula bells“ und „Let it Snow“ von Seal zu hören. Letzterer Titel bekam übrigens den Vorzug vor Wham´s „Last Christmas“.

Alle 13 Tänzer der Compagnie werden dabei sein

Beteiligt sein werden alle 13 Mitglieder der vorpommerschen Compagnie. Bekanntlich sind acht davon erst seit dieser Spielzeit im Ensemble. Insofern ist die neue Inszenierung auch ein Stück weit Gelegenheit, sich untereinander noch besser kennenzulernen. „Wir haben einen Mix solistischer Darbietungen aber auch mehrere Auftritte des gesamten Ensembles.“, erklärte Ralf Dörnen.

„Weihnachten – das Ballett“ soll 2018 eine „Abwechslung vom „Nussknacker“ bieten. Auf ihn verzichtet das Theater in dieser Spielzeit bewusst, um mal etwas anderes auszuprobieren. „Das heißt aber nicht, dass er raus ist aus dem Spielplan“, erklärte Dörnen auf der Matinee. „Vielleicht bringen wir ihn nächstes Jahr wieder“. Dann als 100. Vorstellung. „Oder wir bringen eine Zweitauflage von „Weihnachten – das Ballett“, wenn die Inszenierung beim Publikum gut ankommt. Denn Ideen für solch ein Programm hat der Ballettdirektor offenbar noch sehr viele. Die Vorstellungen in Greifswald: 17. November, 19.30 Uhr; 2. Dezember, 18 Uhr; 8. Dezember, 18 Uhr; 14. Dezember, 19.30 Uhr; 26. Dezember, 18 Uhr Die Vorstellungen in Stralsund: 6. Dezember, 19.30 Uhr; 16. Dezember, 16 Uhr; 22. Dezember, 18 Uhr; 23. Dezember, 16 Uhr Vorstellung in Putbus: 20. Dezember, 19.30 Uhr

Reinhard Amler