Göhren

Fünf Tage lang täglich sechs Stunden war das Wasser der Ostsee ihr Element. 35 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 19 Jahren von der Insel und vom Festland nahmen in Göhren an einem Schwimm-Camp teil. Die einen verbesserten ihre Schwimmfähigkeiten, die anderen wollten ein Rettungsschwimmerabzeichen ablegen. „Wir retten deine Ferien“ heißt das Projekt der DLRG-Ortsgruppe Mönchgut, das zum dritten Mal stattfand. Dabei bieten erfahrene Ausbilder den jungen Leuten eine sinnvolle Feriengestaltung mit Bezug zur Sicherheit am, im und auf dem Wasser. Zugleich soll das Interesse für den DLRG-Wachdienst geweckt werden.

Schon jedes Jahr dabei war Malia. „Zuerst wollte ich gar nicht, aber dann hat es solchen Spaß gemacht“, erzählt die Neunjährige. Nun will sie das Schwimmabzeichen in Gold packen. Dass sie das schafft, davon Patrick Nett, Projektinitiator und Vorstandsmitglied, überzeugt. Solche Kinder wie die junge Göhrenerin haben die Rettungsschwimmer besonders im Blick, wenn es darum geht, Nachwuchs zu gewinnen. Wer von klein auf dabei sei, stehe ab 16 dann meist auch auf den Wachtürmen, so Nett, der mit 13 zur DLRG kam.

Ob das für Marie einmal in Frage kommt, weiß sie noch nicht. Die 15-Jährige möchte beruflich zur Polizei oder zum Zoll. „Da ist es gut, so etwas zu haben“, meint die Baaberin, die das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber schaffen will.

„Die Jugendlichen sind alle sehr motiviert“, meint Ausbildungsleiter Siegfried Bowin. Er ist zuversichtlich, dass seine Schützlinge die Prüfung schaffen werden. Dazu gehört auch ein Erste-Hilfe-Kurs. Etliche Teilnehmer seien Wiederholungstäter, bestätigt Bowin. „Ein Mädchen vom letzten Jahr war jetzt hier das erste Mal mit mir auf dem Wachtturm“, freut sich der Ausbilder. Ihn unterstützen die Ausbilderin Britta Bäcker sowie zwei Ausbildungsassistenten.

„Das ist neu in diesem Jahr, sonst hatten wir das Camp mit der Besatzung des Wachturms abgedeckt, was organisatorisch nicht einfach war. Der Wachdienst geht vor“, so Nett. Der 32-Jährige ist derzeit Wachleiter auf dem Turm an der Seebrücke – einer von drei Türmen in Göhren, die von Mai bis Ende September mit insgesamt neun Wasserrettern besetzt sind.

Das erste Mal beim Schwimmcamp zum Einsatz kam das nagelneue rote Mannschaftszelt. Mit abmontierten Seitenwänden diente es vor allem als Schattenspender. „Es ist schon ein großer Unterschied, ob die Teilnehmer den ganzen Tag in der Sonne sind und ihre Rucksäcke auch“, so Nett. Bei schlechtem Wetter schütze es vor Wind und Regen und ist „Klassenzimmer“ für den Theorieunterricht. Über einen Spendenaufruf hatte die Ortsgruppe versucht, Sponsoren für das rund 3000 Euro teure Zelt zu gewinnen (die OZ berichtete). Doch die notwendige Summe kam nicht zusammen. Die Sparkasse sprang mit 800 Euro ein. „Den Rest bezahlte der Verein. Wir hoffen, dass wir noch Spenden einwerben können“, so Nett.

50 Euro kostete der Kurs für die Teilnehmer. Unterstützung gab es von Unternehmen der Region für Verpflegung und T-Shirts. Den Transport der Ausbilder übernahm die Kurverwaltung Göhren.

„Bis auf zwei Kinder haben alle ihre Prüfungen bestanden. Zudem wurde ein Badegast zum Rettungsschwimmer ausgebildet und vier Rettis zum Wasserretter qualifiziert“, so Nett. Im nächsten Jahr sollen zwei weitere Ausbilder ins Boot geholt werden. Dann können noch mehr Kinder teilnehmen. Über 50 Interessenten gab es diesmal.

Kurz nach Camp-Ende fand ein echter Einsatz statt, bei dem eine bewusstlose Person aus dem Wasser gerettet wurde, so Nett.

Die DLRG-Ortgruppe Mönchgut

2013 hatten sieben Wasserretter die Ortsgruppe Mönchgut gegründet. Inzwischen gehören über 40 Mitglieder dazu. Sie haben sich die ehrenamtliche Wasserrettung und Schwimmausbildung im Bereich Mönchgut zur Aufgabe gemacht und sichern auch Veranstaltungen ab.

Bisher legten Kinder und Jugendliche zwei Prüfungen für das Seepferdchen und 21 für das Jugendschwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze ab. Neben zwei Juniorrettern wurden 33 Rettungsschwimmer ausgebildet, zehn erhielten die zusätzliche Ausbildung Wasserrettungsdienst.

Herold Gerit