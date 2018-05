Bergen

Immer wieder stößt die Untere Naturschutzbehörde auf illegal entsorgten Müll im Gebiet des Landkreises (die OZ berichtete). In der vergangenen Woche nun meldeten Anwohner erneut, dass am Rand eines Wäldchens bei Neuendorf, südlich des Pansevitzer Waldes, illegal Müll abgelagert worden sei. Die Kontrolle der Naturschutzbehörde am folgenden Tag bestätigte den aus Haus- und Sperrmüll bestehenden Fund. Einige Reste, die auf Bautätigkeit hinweisen, hätten auf einen Altstoffhof in Sagard oder Samtens gehört.

Wer den Umweltfrevel beobachtet hat oder die abgebildeten Gegenstände erkennt, wird gebeten, seine Hinweise an die Naturschutzbehörde des Landkreises unter <SC40,74> 03831-357-3155 zu melden.

Driest Uwe