Sassnitz

Sie hat nicht nur Klaus-Dieter Pracht gefehlt: Viele Sassnitzer und Urlauber haben die steinerne Schnecke am Ende des Wanderweges hinter Klein Helgoland vermisst. Vor nicht ganz zwei Jahren war der Endlos-Kringel aus Feuersteinen verschwunden. Das Meer hatte sich nach einem kräftigen Sturm das zurückgeholt, was es zuvor in jahrelanger Bewegung an den Steinstrand geworfen hatte. Jetzt ist die Schnecke wieder da: Der Sassnitzer Klaus-Dieter Pracht und seine Familie haben sie vor wenigen Tagen wieder aufgebaut.

„Das ging eigentlich ziemlich fix“, sagt der Rentner. Eine gute Dreiviertelstunde – länger brauchten sie nicht, um das „Labyrinth“ wieder anzulegen. Seine Tochter und die Enkelin warfen die größeren Feuersteine aus dem Uferbereich nach oben auf den Weg, wo Klaus-Dieter Pracht und einer seiner Söhne sie dann auf dem Boden anordneten – ganz ohne Plan, einfach aus dem Gefühl heraus.Die Kinder und Enkel waren nach Sassnitz gekommen, um hier mit ihrem Vater beziehungsweise Großvater dessen Geburtstag zu feiern. Bei einem gemeinsamen Spaziergang am Ostseeufer machten sie sich ans Werk. Die Erfahrung brachte der frühere Seemann mit: Klaus-Dieter Pracht galt jahrelang als der „Schneckenwirt“ von Sassnitz. Der einstige Seemann geht von seiner Wohnung am Rande von Alt Sassnitz nahezu jeden Morgen ans Meer und badet, so lange es die Wassertemperaturen zulassen. Bei der Gelegenheit kam er regelmäßig an den schneckenförmig angeordneten Feuersteinen vorbei. Die Idee dazu hatte in den 90er Jahren eine Bekannte, die gemeinsam mit ihrer Enkelin das steinerne Bild am Ende des Wanderweges schuf. Wann immer die Schnecke durch Naturgewalten oder Menschen beschädigt wurde, besserte Klaus-Dieter Pracht sie aus, legte fehlende Steine nach oder rückte vorhandene wieder zurecht.

Auch wenn sie aus Steinen zusammengesetzt ist – die Schnecke am Sassnitzer Strand war seit ihrer Entstehung ein organisches Wesen. Oft wurde sie durch die Natur verändert, noch viel öfter durch die Menschen, die sie immer wieder verlängerten und umgestalteten, schlimmstenfalls auch zerstörten. Letzteres ärgert den Schneckenwirt, der sie immer wieder reparierte. Nach dem Hochwasser vor knapp zwei Jahren war dann mit der Ufermauer auch das steinerne Gebilde verschwunden.Die neue Schnecke ist fast genau auf dem Platz ihrer Vorgängerin entstanden. „Wir haben sie ein wenig dichter an den Rand gebaut, damit die Leute auch daran vorbeigehen können“, sagt Pracht, der sich weiter um ihre Pflege kümmern wird.

Maik Trettin