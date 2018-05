Wiek

In einem feierlichen Akt weihten Bildhauer Mile Prerad, Karl-Heinz Walter und Klaus-Peter Lüdtke (v. li.) vom Heimatverein gemeinsam mit zahlreichen Wieker Bürgern an Pfingsten die Skulptur der Wieker Kogge ein. Die schuf Prerad in fast 600 Arbeitsstunden aus einem sieben Tonnen schweren Granitblock. Die trägt das Wieker Wappen aus Bienenkorb, Wikinger-Schiff und Dreschflegel.

Möglich machte das Unterfangen die gemeinsame Anstrengung von fast 70 Bürgern, lokalen Landwirten und gewerblichen Sponsoren. Anlass war das 25-jährige Jubiläum des Heimatvereins im vergangenen Jahr. „Außerdem wollten wir ein bleibendes Wahrzeichen für Wiek schaffen“, freut sich Karl-Heinz Walther.

Driest Uwe