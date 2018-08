Binz

Binz steht Kopf – mit dröhnenden Bassboxen, einem bunten Lichtspektakel und einem tonales Feuerwerk schafft es Wincent Weiss, sein Publikum nicht nur zu begeistern. Darüber hinaus bringt er die Menschenmenge fast zur Verzweiflung. Kreischende Mädchen in der ersten Reihe, Autogrammjäger am Backstage-Eingang und verliebte Herzen direkt vor der Bühne. Der Schauplatz unterhalb der Seebrücke am Strand ist umringt von hunderten Fans des 25-jährigen Jung-Stars am deutschen Pop-Himmel. Bodenständig ist er wohl, ist die einhellige Meinung der Papas in der Menge. Ganz gut sieht er aus, sagen die Mütter neben ihren Töchtern im Publikum. Naja, und singen kann er total toll, bestätigen vor allem junge Zuhörer am Strand von Binz. So ist das Konzert für viele zum Familienausflug geworden.

Zur Galerie Tausende kamen am Freitag nach Binz, um Wincent Weiss zu sehen. Der 25-Jährige gab ein Konzert am Strand unterhalb des Kurplatzes und wurde von seinen Fans geradezu umringt.

Ein Autogramm für die Tochter

Falko Walther (41) aus Süderholz steht am Rand der Bühne und hält eine Handyhülle in der Hand. „Ich versuche ein Autogramm für meine Tochter zu ergattern. Wincent Weiss soll mit einem schwarzen Edding drauf unterschreiben“, sagt er. Zusammen mit Freund Jukka Ehlert (46) aus Süderholz steht er direkt am Bühneneingang. Beide finden den Sänger ganz sympathisch. „Unsere Frauen stehen irgendwo weiter hinten, und unsere Kinder in der zweiten Reihe, damit sie alles sehen“, erzählt Jukka Ehlert. Die Familien sind extra nach Rügen gekommen, übernachten auf der Insel und genießen den Abend zusammen.In den ersten Reihen stehen Mädchen aus Berlin, München und von der Insel Rügen. Lisa (22) aus Binz trägt ein weißes T-Shirt auf dem der Songtitel „Nur ein Herzschlag entfernt“ von Wincent Weiss steht. „Ich finde ihn so toll, ich fahre oft zu seinen Auftritten. Demnächst lasse ich mir ein Tattoo stechen.“ Lisa hält den Finn Heinrich (6) aus Serams im Arm, und beide tanzen ausgelassen zur Musik. Finns Mama Jule (31) aus Serams ist ein echter Fan. „Ich wollte meinem Sohn die Möglichkeit auch geben, wir hören Wincent Weiss ständig. Er berührt einfach mit seiner Musik.“ Juna (16) aus Berlin guckt sich sogar etwas ab. „Ich spiele selbst in einer Band. Die deutschen Texte inspirieren mich“, erzählt die Schülerin.

Ohrwürmer mit Gänsehautgarantie

Die meisten Fans stehen seit einem guten Jahr auf die Musik von Wincent Weiss. Liane Best (50) aus Neustrelitz sagt: „Er ist ein cooler Sänger mit super Musik. Außerdem ist die Kulisse hier in Binz einfach genial, direkt am Strand, und das Wetter spielt mit.“ Zusammen mit ihrer Freundin Ramona (47) rocken die Frauen im Publikum mit oder schunkeln zu den Schmachtfetzen des Sängers. Mit dabei sind Hits wie „Musik sein“, „An Wunder“ oder „Regenbogen“. Das bunte Repertoire wurde vom Publikum lautstark und textsicher mitgesungen. Gänsehautgarantie gibt es bei den Songs „Feuerwerk“ oder „Nur ein Herzschlag entfernt“. Für Pia Rothaupt aus Stralsund sind das echte Ohrwürmer. „Wir haben die Karten geschenkt bekommen, ich bin mit meinen Schwestern hier. Die Lieder gehen nicht mehr aus dem Kopf“, sagt sie. Zusammen mit Lea-Samantha (16) steht sie fast mit den Füßen im Wasser. Während an der Bühne dicht gedrängt gefeiert wird, geht es etwas weiter hinten gelassener zu. Nadin (32) aus Trent nutzte die Gelegenheit, mit ihren Freundinnen die eigene kommende Trauung zu feiern. „Ich werde nächste Woche heiraten, sagt sie stolz und voller Vorfreude.“ Freundin Suse (31) aus Trent erzählt weiter: „Wir sind heute mit dem Rasenden Roland hierher gekommen und genießen das Konzert.“ Mit bunten Leuchtstäben tanzen Suse und Nadin mit Fatima (32) aus Trent und Elisa (33) aus Bergen. Julia (30) und Björn (35) aus Sanitz bei Rostock entspannen sich gemeinsam Arm in Arm und lauschen der Musik. „Wir stehen lieber etwas weiter weg, hier hören wir auch gut und haben mehr Platz“, sagt Julia. Wincent Weiss hat derweil auf der Bühne zwei Stunden sein bestes gegeben und natürlich darf auch sein jüngster Hit „Frische Luft“ nicht fehlen. Denn die war reichlich vorhanden auf dem Konzertplatz am Binzer Strand.

Christine Zillmer