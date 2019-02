Binz

Geht es um eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für Kinder in den Winterferien, ist die Gemeinde Binz mit ihrem Programm beispielgebend. „In den letzten Jahren haben wir immer wieder ein Angebot dieser Größenordnung gestrickt“, sagt Marikke Behrens von der Binzer Kurverwaltung. „Und mit der Drachenwerkstatt ist nicht nur etwas neues, sondern auch ungewöhnliches mit drin.“ Eigentlich steht Drachensteigen eher für den Herbst, allerdings: „Wir haben hier immer gute Bedingungen dafür. Außerdem spielt diese Jahr das Wetter gut mit.“ Als besonders spannend empfiehlt Behrend die Lichter- und Fackelwanderungen. „Das sorgt bei den Kleinen für große Aufregung.“ Und dann sind da die sportlichen Wettbewerbe am Strand. „Das sind die unterschiedlichsten Sportarten“, sagt die Kurverwaltungsmitarbeiterin. „Wir werden aber auch die Eisstockbahn auf der Kurhausterrasse mit einbeziehen.

Spiegelglas und Bernstein

Die Veranstaltungen im Einzelnen: Montags sind die Kinder ab acht Jahren in die Spiegelschleiferei eingeladen. Die selbstgemachten Bilder aus Spiegelglas können gut als Geschenk oder Zimmerschmuck verwendet werden. Die Bastelzeiten finden von 10 bis 13.30 Uhr im Haus des Gastes statt. Auch am Montag können Jungen und Mädchen sich in Schatzsucher verwandeln. Ab 14 Uhr werden die Kinder begleitet von Erwachsenen den Strand entlang spazieren und Bernsteine sammeln. Dieser fossile Harz – nach den Stürmen an Küsten auffindbar – ist dem Volksglauben nach mit magischen Kräften ausgestattet. Und wer weiß, vielleicht können die kleinen Schmuckstücken aus Bernstein, die die Teilnehmer selbst polieren werden, danach als Amuletten wirken?

Jeden Dienstag (10 bis 12.30 Uhr) und Donnerstag (13 bis 15.30 Uhr) warten auf die Kinder ab fünf Jahren Exkursionen im Rahmen des „Geocaching“. Die Teilnehmer werden sich mit Hilfe der GPS-Handgeräten „durch die Botanik schlagen“ und unterwegs Aufgaben erledigen. Am Ende der Reise bekommen die Kinder Geschenke. Treffpunkt ist das Haus des Gastes. Dienstags ist auch die Drachenwerkstatt von 14 bis 16 Uhr auf dem Kurplatz. Die jungen Teilnehmer lassen ihre Fantasie bei der Gestaltung der Drachen entflammen, indem sie die eigenen Ressourcen oder die bereitgestellten Muster benutzen. Wenn sie dann aufsteigen, werden sie den Abendhimmel schmücken und die kleinen Baumeister der besten Drachen werden prämiert.

Die Sprache des Waldes

Mittwochs können Kinder ab sechs Jahren sich als Spurensucher testen. Während des Ausfluges im Biosphärenreservat Südost werden die Teilnehmer lernen, „die Sprache“ des Waldes zu verstehen und seine Geheimnisse zu entdecken. Die Exkursionen starten um 10.30 Uhr ab Haus des Gastes. Warme Kleidung ist erforderlich. Später am Mittwoch können die kleinen Abenteuerlustigen in die Welt der Schneekönigin, Frau Holle oder Väterchen Frost reisen. Die Vorlesestunde „Geschichten aus dem Lesekoffer“ werden von einem Becher mit warmem Kinderpunsch in gemütlicher Runde begleitet. Alle Interessierten kommen um 14.30 Uhr zum Haus des Gastes. Und am Mittwochsabend finden die Lichter- und Fackelwanderungen statt. Die Teilnehmer werden entlang den Strand zum Lagerfeuer spazieren, während sie die Dunkelheit erhellen. Am Ende des Feuerspaziergangs ist Stockbrot backen angesagt. Der Start ist immer um 18:30 ab Haus des Gastes.

Am Donnerstag können die Kinder sich sportlich an frischer Luft betätigen. Unter anderem werden das Eisstockschießen, Schneeballwerfen, Schneemann bauen und Winterfußball am Strand am Kurplatz angeboten. Das lässt sich aber alles nach dem Wetter variieren. Der Anfang ist um 11.30 Uhr.

Einmalige Veranstaltungen

Freitags kann man mit der ganzen Familie eine Reise in die Steinzeit machen. Katrin Staude lädt zu Ausflügen in die Natur ein und berichtet über die Art und Weise der Bearbeitung von Feuersteinen von Ur-Insulaner. Kinder können daraus Pfeilspitzen herstellen. Dauer: 10.30 bis 13.30 Uhr, Start ab Haus des Gastes.

Alle regelmäßigen Angeboten bleiben auch nach den Ferien gültig, sie sind bis Ende des Winters geplant. Aber einige Veranstaltungen sein einmalig. Man muss aufmerksam sein, um sie nicht zu verpassen, rät die Kurverwaltung. Zum Beispiel am Freitag, 8. Februar, von 14 bis 16 Uhr, können Kinder ihre Talente beim Schreiben entdecken. Dabei hilft Janet Lindemann im Haus des Gastes. Einmalig auch am Sonntag, den 10. Februar, die Möglichkeit, an der Bastelwerkstatt im Haus des Gastes teilzunehmen. Die aufregendsten Ferienerinnerungen können aus den Naturmaterialien entstehen. Mit Holz, Sand, Muscheln soll der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Die Bastelzeit ist von 14 bis 16 Uhr.

Jens-Uwe Berndt, Ekaterina Ragozina