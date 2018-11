Bergen

Die Sonne gibt nochmal alles und die Strände, Promenaden und Einkaufsstraßen sind gut besucht. Beim Blick auf die zahlreichen Spaziergänger machen lediglich die dickeren Jacken, Mäntel und Mützen über den zufriedenen Gesichtern darauf aufmerksam, dass wir uns mitten im November befinden. Auch nach einem langen, heißen Sommer scheint die Lust auf einen Urlaub auf der Insel nicht abzureißen. Verlängert sich die Tourismussaison auf Rügen bis in den Herbst?

"Die Entwicklung der Campingplätze gefällt uns nicht. Daher fahren wir im Sommer woanders hin und kommen im Herbst her." Klaus Beyer, Urlauber aus Berlin Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wir kommen seit einigen Jahren jedes Jahr im Herbst“, sagt Denise Schmidt. „Die Ostsee hat immer ihre Reize. Aber im Herbst ist es beruhigend, weil es nicht so voll ist“, so die Berlinerin, die mit ihrer Tochter für ein Wochenende mit der Bahn aus der Hauptstadt angereist ist. Während Familien mit Schulkindern an die Ferienzeiten gebunden sind, sind es vorallem Pärchen, die in der Vor- und Nachsaison gern zu Gast sind. „Man nutzt es zum Entschleunigen“, sagt Steffi Fabel. Mit ihrem Mann kommt sie aus Dresden gerne für einige Tage auf die Insel. „Wir machen das auch nicht vom Wetter abhängig. Es gibt immer schöne Tage dazwischen. Wir nutzen sie einfach zur Erholung und der Besuch ist auch immer mit Kindheitserinnerungen verbunden. Uns zieht es immer wieder an die See“, so Steffi Fabel.

"Bei guter Wetterprognose kommen viele Gäste spontan. Sie sind naturbewusster geworden und wollen nicht mehr nur am Strand liegen, sondern auch wandern oder radfahren." Alexander Holtz, Hafenmeister Altefähr Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Wiederholungstäter findet man zwischen den Urlaubern reichlich. Für ein Wochenende kamen auch Martin und Nadine Deckert mit dem einjährigen Lias nach Binz. „Wir kommen gerne im November, weil es jetzt nicht so voll ist, aber die zahlreichen Restaurants hier immer noch auf haben“, sagt der Hamburger. Auch findet er, dass das Wetter es mit der Insel immer etwas besser meint als mit dem Festland. Seine Frau genießt den Anblick des Strandes zu dieser Jahreszeit. „Ohne die vielen Strandkörbe sieht es viel natürlicher aus, nicht nach Massentourismus. Das mag ich“, sagt die junge Mutter. Seit fünf Jahren verfügt die Familie hier über eine eigene Ferienwohnung, die sie in der Hauptsaison und darüber hinaus vermieten. „Es ist da schon ein Anstieg der Nachfrage in der Nachsaison zu merken. Das gilt aber auch für die Frühlingsmonate ab März“, so Nadine Deckert. Zahlreiche verlockende Angebote der Hotels machen in ihren Augen dann die Entscheidung für einen Herbstkurzurlaub auf der Insel einfach.

"Im Sommer ist es überbevölkert. Wir genießen es in der Ruhe die Insel zu erkunden. Der Herbst hat auch schöne Tage." Kerstin Rauscher, Urlauberin aus Berlin Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch Mike Skwarra hat sich mit seiner Frau Antje an diesem Wochenende der Schwester angeschlossen. „Es war eine sehr spontane Entscheidung für dieses Wochenende. Die Wetterprognose klang gut und Binz bietet auch kulinarisch vielfältig für jeden was“, so der Berliner. „Die Buchungsplattformen machen heutzutage aber auch eine schnelle Auswahl für jeden Geldbeutel möglich“, meint seine Frau Antje.

Wenn das Wetter zu einem Kurztrip lockt, spüren auch Gastronomen und Hoteliers nochmal das Aufleben der Saison. „In der Woche ist es inzwischen ruhiger, aber am Wochenende gönnen sich gerade viele Großstädter wie Berliner oder Hamburger ein paar Tage an der Ostsee“, bestätigt Marta Boubelik. „Die Touristen sind im Herbst viel entspannter. Keiner ist gestresst“, meint die Restaurantleiterin des Caprice. Klare Luft, ruhigere Straßen und eine leichtere Parkplatzsuche entspannen Urlauber und Einheimische. „Wir genießen diese ruhigere Phase, um ohne Schubsen die Insel zu erkunden. Der Herbst hat auch noch schöne Tage“, sagt Kerstin Rauscher, die mit ihrem Mann früher jährlich im Sommer hier war. „Die Entwicklung auf den Campingplätzen –mehr aber kleinere Stellplätze – gefiel uns nicht“, so Klaus Beyer. „So fahren wir nun im Sommer woanders hin und kommen im Herbst auf die Insel.“ Derzeit sind die beiden in Göhren zu Besuch.

Die Hamburger Antje und Mike Skwarra kommen mit den Berlinern Nadine und Martin Deckert gerne nach Binz. Auch der kleine Lias freut sich über die Abwechslung am Sandstrand. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

In Altefähr liegt man im Herbst abseits des Touristenstroms. „Im Ort ist durchaus noch Betrieb. Es sind viele Leute unterwegs die sich umgucken. In der Vor- und Nachsaison lebt Altefähr aber mehr von den Anglern“, sagt Sonja Schachtschneider vom Hotel Sundblick. „Wir haben im Sommer viele Stammgäste. Aber auch die Angler, die im Frühjahr und Herbst bei uns wohnen sind Wiederholungstäter.“ Auch der Hafenmeister des Seebades verlängert derzeit seine Arbeitstage. „Bei guten Wetterprognosen kommen viele spontan“, sagt Alexander Holtz, der auch eine Erklärung für die Bevorzugung der Herbsttage hat. „Die Gäste sind naturbewusster geworden. Sie wollen nicht mehr nur am Strand liegen, sondern auch wandern oder radfahren, was man auch zu dieser Zeit gut tuen kann“, so der Hafenmeister. In diesen Tagen wird es jedoch ruhiger. „Dann kommen die Gäste nochmal über Weihnachten und Silvester“, weiß Uta Hilmer von der Tourismuszentrale.

„Es gibt viele Leute, die die Ruhe suchen in der hektischen Welt“, meint Conny Aderhold, der im nun verschlafen wirkenden Hafen das Fischbrötchen genießt. Die Familie zieht es immer wieder auf die Insel. „Schließlich ist die Landschaft immer da. Im Herbst eben ohne großen Touristenrummel“, sagt Schwiegervater Eberhard Kühn aus Burg.

Wenke Büssow-Krämer