Stralsund.

Kuriose Woche im Helios Hanseklinikum Stralsund: Auf der Geburtenstation wurden vergangene Woche an jedem Tag zwei Babys geboren; nur am Sonntag waren es drei. Den Auftakt machte Jonte Friedmann Köhn am 12. November um 16.22 Uhr Er wog bei seiner Geburt 3610 Gramm, maß 52 Zentimer und wohnt künftig in Ribnitz-Damgarten. Die kleine Lotta Linea aus Stralsund kam einen Tag später zur Welt, am 13. November um 16.13 Uhr – mit einem Gewicht von 3475 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern. Ella Ehnert (3880 Gramm/52 Zentimeter), ebenfalls Neu-Stralsunderin, folgte am gleichen Tag um 22.58 Uhr.

Yoric Keßler (3105 g/50 cm) wartete bis kurz nach Mitternacht, bevor er am 14. November um 0.34 Uhr das Licht der Welt erblickte. Er wird künftig genauso in Stralsund wohnen wie Johann Schattschneider (4445 Gramm/53 Zentimeter), der eine gute Stunde nach Yoric – nämlich um 1.43 Uhr – geboren wurde. In Ribnitz-Damgarten zu Hause ist jetzt Isabell Wachholz, die am 15. November um 23.35 Uhr mit 3850 Gramm Gewicht und 52 Zentimetern Länge zur Welt kam. 48 Zentimeter von Kopf bis Fuß maß Bruno H. bei seiner Geburt; und er wog 2995 Gramm. Er machte seinen ersten Schrei am 16. November um 13.35 Uhr.

Ein Leichtgewicht mit ihren 2580 Gramm war bei ihrer Geburt die 44 Zentimeter kleine Emilia Josie Haudt. Sie ist jetzt in Papenhagen zu Hause und ist mit ihrem Geburtstag am 18.11.2018 um 2.57 Uhr genauso ein echtes Sonntagskind wie Leonora Emilia Witte (3735 Gramm/51 Zentimter) aus Stralsund, die um 7.29 Uhr zur Welt kam. Allen Kindern – auch denen, die auf Wunsch der Eltern hier nicht genannt werden – einen guten Start ins Leben!

Thomas Pult