Stralsund Drechow - 18 Prozent Leerstand: Wohnungsunternehmen startet Abriss In Drechow fällt 2019 ein Wohnblock, 2020 der nächste in Wolfshagen. 200 Wohnungen stehen bei der Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg leer – zumeist in Dörfern mit wenig Infrastruktur.

Viele Fenster sind schon blind in dem Dreigeschosser an der Drechower Hauptstraße. Der Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg, will den Block im nächsten Jahr abreißen lassen. Die Kündigungen an die verbliebenen Mieter sind schon raus. Die Gesellschaft hilft bei der Vermittlung von neuem Wohnruam und dem Umzug. Quelle: Jörg Mattern