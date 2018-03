237 neue Kita-Plätze bis 2020 geplant

Stralsund/Semlow/Sundhagen/Lohme. An der Kita-Front kündigt sich langfristig Entspannung an: Bis 2020 sollen in Vorpommern-Rügen 237 neue Plätze entstehen.

Möglich wird dies durch das 4. Bundesförderprogramm, aus dem der Landkreis 2,824 Millionen Euro abschöpfen kann (die OZ berichtete). Das Geld reicht für neun Bauprojekte von Ribnitz über Grimmen und Bergen bis Stralsund.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages hat auf seiner jüngsten Sitzung nach mehreren Beratungen im so genannten Unterausschuss nun endlich öffentlich gemacht, welche Einrichtungen es auf die Prioritätenliste geschafft haben:

Kita Purzelbäume in Semlow, Kita Klaukschieters in Gresenhorst, Kita Pusteblume in Pantelitz, neue Kita in Stralsund-Andershof, Kita Wirbelwind in Sundhagen, Naturkindergarten Sievertshagen, Kita Storchenkinder in Niepars, Kita Lütt Kinnings in Dettmannsdorf sowie eine neue Kita in Stralsund (Tribseer Vorstadt).

Die Reihenfolge soll keine Wertung sein, betonte Ausschussvorsitzende Kathrin Meyer (CDU). Alle Projekte sollen gleichermaßen umgesetzt werden.

In der Warteliste finden sich weitere neun Projekte.

Ines Sommer