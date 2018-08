Stralsund

Sicher werden sich nicht alle 5700 Stralsunder Schüler auf das neue Schuljahr freuen, aber sie werden auf jeden Fall vielerorts in renovierten Klassenräumen und frisch gemalerten Eingängen empfangen. 234000 Euro hat die Hansestadt in den Sommerferien in insgesamt 13 Schulen gesteckt.

Größte Baustelle war die Karsten-Sarnow-Schule. Rund 60000 Euro hat die Stadt in neue Sanitäranlagen der Sporthalle gesteckt. „Damit sind die letzten Waschräume mit DDR-Charme endlich verschwunden“, sagt Jörn Tuttlies, Leiter der Abteilung Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) in der Stadtverwaltung, im Gespräch mit der OZ. Für weitere 6000 Euro wurden Flur und Treppenhaus gemalert und eine Bank aufgestellt.

In der Hauptmann-Sporthalle wurde das abgewirtschaftete Parkett für 12 000 Euro erneuert. Für 45000 Euro erhielt die Produktionsschule auf dem Dänholm neue Fenster. „Das ist ein alter NVA-Bau, da müssen wir Stück für Stück auf investieren“, so Tuttlies.

Richtig schick gemacht wurde die Curie-Schule in Knieper West. So erstrahlt die Hoffassade in neuem Glanz. 14000 Euro kosteten die Malerarbeiten, allein 7000 Euro kamen noch mal für das dafür fällige Gerüst hinzu. Der Flur im Erdgeschoss wurde gestrichen, und das ehemalige Schülercafé ist nun zum Klassenraum umfunktioniert worden. Insgesamt gab die Stadt für die Marie-Curie-Schule 27000 Euro aus.

Bei der OZ-Stippvisite vor ein paar Tagen zeigte Lehrerin Cordula Jobst gern die Ergebnisse der sommerlichen Schönheitskur. „Ich freue mich, dass ich meine Fächer Bio und Chemie ab Montag in den frisch gemalerten Räumen unterrichten kann. Außerdem gab’s auch neue Möbel dazu. Das sieht jetzt richtig schick aus.“Bauarbeiter rückten ebenso in die Burmeister-Schule aus, in die „Juri“, nach Andershof, in die Diesterweg-Schule, ins Sozialpädagogische Förderzentrum, in die IGS Grünthal (Außenanlagen) sowie ins Goethe-Gymnasium und in die Lindgren-Schule. In letztgenannter Einrichtung wurde zum Beispiel das Pflegebad umgebaut und die Lehrküche erweitert. Auf die Frage, ob es schwierig war, Firmen zu finden, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Diana Westphal: „Wir hatten das gut vorbereitet, so dass die meisten Maßnahmen lange geplant waren. Nur bei den Sanitärsanierungen in der Sarnow-Sporthalle hatten wir Schwierigkeiten. Das spiegelt sich auch in den 60000 Euro wider.“

Alle Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten sind Bestandteil der im Haushalt verankerten Schul-Unterhaltung. „Allerdings befinden wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung, weil der Etat noch nicht genehmigt ist. Das heißt: Wir konnten jetzt nur die wichtigsten Maßnahmen in Angriff nehmen“, erklärt der Abteilungsleiter der Stadtverwaltung und ergänzt: „Wir haben noch rund 200 000 Euro übrig. Da wir diese Instandhaltungen aber nicht mehr bei laufendem Schulbetrieb machen, weil man das keinem zumuten kann, werden sich kleine Maßnahmen auf die nächsten Ferien, größere wohl auf 2019 verschieben.“

Jörn Tuttlies führt weiter aus, dass sich die Stadt in puncto Schulen gut aufgestellt sieht. „Wir haben da einen guten Stand, weil wir jedes Jahr unseren Maßnahmeplan abgearbeitet haben“, so der Rathaus-Mitarbeiter und schiebt hinterher: „Bei Sportstätten sieht das ganz anders aus. Da hatte die Stadt zunächst andere Prioritäten, so dass sich einiges aufgestaut hat. Und der Stau lässt sich nicht in zwei Jahren abbauen. Deshalb hinken wir da hinterher.“

Sommer Ines