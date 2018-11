Stralsund

Mit seinem Standort an der Schwedenschanze in Stralsund ist der bundes- und weltweit tätige IT-Dienstleister Adesso weiter auf Wachstumskurs. Mit aktuell 58 Mitarbeitern werden Software-Anwendungen nach Kundenwunsch programmiert. Die Frauenquote liegt mit 20 Prozent über dem Durchschnitt der Branche. Neu am Sund ist die Sparte Adesso as a service, die noch spezieller auf Kundenwünsche von Software- bis Hardware-Lösungen und den dazugehörigen Service setzt. Eine Sparte, die in der Adesso-Gruppe im April 2017 mit neun Mitarbeitern gegründet worden war und heute an sechs Standorten 60 Mitarbeiter beschäftigt.

„Für dieses Wachstum brauchen wir weiterhin Spezialisten“, sagt Jan Ulrich, Adesso-Standortleiter in Stralsund. Dafür wird viel getan, etwa über eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Stralsund (HOST). Die Bildungseinrichtung mit ihrem IT-Fachbereich war 2011 einer der wesentlichen Gründe für die Software-Schmiede, am Strelasund eine Niederlassung einzurichten. Die Kooperation mit der Hochschule ist uns wichtig“, so Ulrich. Da werden Studenten ab dem 2. Semester mit Praktika für Adesso interessiert. Inzwischen gibt es Werksstudenten, die sich für einen dualen Studiengang entschieden haben. Adesso unterstützt das IT-Projekt Mittelstand 4.0 in das die Hochschule eingebunden ist. Immerhin hat der IT-Dienstleister über diese Zusammenarbeit 85 Prozent seiner Mitarbeiter in Stralsund als HOST-Absolventen gewonnen.

Doch Adesso setzt nicht nur auf Studenten als Software-Entwickler. Ausgebildet werden auch Lehrlinge zu Fachinformatikern in den Sparten System-Integration und Anwendungsentwicklung aus. Von unseren letzten zwei Azubis haben wir einen übernommen. Die zweite Fachfrau hat ich für ein duales Studium entschieden“, sagt Ulrich. Über eine Kooperation mit einer Arbeitsgemeinschaft des Hansa-Gymnasiums wird kontinuierlich nach Schülerpraktikanten gesucht. Für Adesso, aber auch die Praktikanten eine gute Gelegenheit zu testen, wie groß das Interesse für IT tatsächlich ist und wie spannend das Berufsfeld.

Von letzterem ist Jan Ulrich überzeugt: sehr spannend. „Wir sind mit heißen Themen unterwegs, etwa mit Cloud-Anwendungen für Versicherungen oder den Internet-Riesen Amazon. Auch der internationale Online-Auftritt der grünen Werkzeuglinie von Bosch wird von Stralsund aus betreut.

Um Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen, muss Adesso ihnen etwas bieten. Geld ist dabei nur ein Faktor. „Was am Ende zählt, ist das Gesamtpaket“, sagt Ullrich. Dazu gibt es viele sehr individuelle Vereinbarungen mit den Mitarbeitern, die etwa die familienfreundliche Gestaltung des Jobs regeln oder Auszeiten ermöglichen. „Auszeichnungen wie der Great-Place-To-Work-Award 2018 bestätigen Mitarbeiterfreundlichkeit. Und Platz für neue Beschäftigte hat Adesso an der Schwedenschanze noch. In einem Jahr will man bereits mit 70 Mitarbeitern ans Werk gehen.

Jörg Mattern