Alte Tapeten in neuem Licht

Stralsund. Maler ist nicht gleich Maler. Heutzutage wird ein großer Unterschied gemacht zwischen einem Kunstmaler und dem Handwerk des Malers. Doch das war nicht immer so. „Diese Trennung wurde erst im 18. Jahrhundert gemacht“, erklärt Gunnar Möller von der Unteren Denkmalbehörde in Stralsund. Gemeinsam mit den Kunsthistorikerinnen Sabine Kahle und Friederike Thomas ist er der Autor des fünften Heftes aus der Schriftenreihe „Stralsunder Denkmale“, das gerade erschienen ist. Darin thematisiert werden die Wand- und Deckendekorationen des 14. bis 20. Jahrhunderts in Stralsund.

Fast 20 Jahre lang haben die beiden Kunsthistorikerinnen 300 historische Häuser der Altstadt erfasst und dabei besonderes Augenmerk auf die Ausstattungselemente gelegt und diese in Schrift und Wort festgehalten.

„Dabei ist eine riesige Datenbank entstanden“, sagt Gunnar Möller. Diese wurde ausgewertet und als Ergebnis liegt das Buch vor, das im Druck- und Verlagshaus Kruse entstanden ist.

In dem Heft ist übrigens auch zu erfahren, dass es einst in Stralsund eine florierende Tapetenmanufaktur gegeben haben muss. Um 1730 hat Johann Friedrich Wilcken diese gegründet.

Noch heute kann man in einigen öffentlichen Häusern bedruckte oder bemalte Tapeten sehen. So etwa im Museumshaus in der Mönchstraße 8 oder zur öffentlichen Führung donnerstags um 16 Uhr im Welterbehaus in der Heilgeiststraße.

Mehr lesen: Von schicken Wänden und verzierten Decken (Exklusiv für Abonnenten)

Miriam Weber