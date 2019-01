Ein 45-Jähriger Stralsunder ist am Sonnabend gleich zweimal innerhalb weniger Stunden gegen parkende Autos in der Stralsunder Sarnowstraße gefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8500 Euro. Bei dem Mann wurden 1,9 Promille Atemalkohol festgestellt. Er musste den Führerschein abgeben.