Stralsund

Schon wieder wurden in Stralsund zwei Autos gestohlen, diesmal im Stadtteil Grünhufe. Ein weinroter Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen HST-MJ713 (besonderes Merkmal abgetönte Scheiben im hinteren Bereich) wurde am gestrigen Freitag zwischen 1 und 4.30 Uhr in der Graf-von-Stauffenberg-Straße entwendet. Ein ebenfalls roter Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen HST-BH512 wurde zwischen Donnerstagabend, ca. 18 Uhr, und Freitagmorgen, 9 Uhr, in der Parkstraße gestohlen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 30000 Euro geschätzt. Möglicherweise haben die Täter die Original-Kennzeichen nach der Tat ausgetauscht. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ford-Diebstählen wird geprüft. Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wende sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

Ines Sommer