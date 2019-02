Klausdorf

Julius, Timon, Amila, Henning, Friederich, Toni Paul, Luis, Emil und die beiden Zwillinge Lea und Luca, so heißen die neuen Erdenbürger von Klausdorf, die 2018 das Licht der Welt erblickten. Zehn Babys in einem Jahr – das brachte den Bürgermeister Thomas Reichenbach ( CDU) auf die Idee, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen...

„Seit jeher ist die Pflanzung eines Baumes das stärkste Symbol für Zukunftsvertrauen, Beständigkeit und Wachstum. Kaum ein anderes Objekt besitzt in unserer Vorstellung eine derart wichtige Funktion als Lebens- und Schicksalsbegleiter wie der Baum. Wir, die Gemeinde Klausdorf und die Kita-Moosmutzel, möchten mit der Aktion Lebensbäumchen dazu beitragen, dass sich die Kinder unserer Gemeinde ihr Leben lang mit ihrer Heimat verbunden fühlen“, so der Wunsch des Gemeindeoberhauptes. Gesagt, getan. Und so waren kürzlich alle Eltern eingeladen, die sich im letzten Jahr über ihr Babyglück freuen konnten.

„Wir pflanzen ein Bäumchen auf die Wiese unserer Kindertagsstätte Moosmutzel. Dieser Baum soll das Kind dann durch das Leben begleiten“, so Thomas Reichenbach. So kamen die Muttis und Vatis mit ihrem Nachwuchs in die Awo-Kindertagesstätte Moosmutzel. Bei klirrender Kälte wurden sie gemeinsam durch die Kita-Leiterin Martina Wesche und dem Bürgermeister Thomas Reichenbach herzlich empfangen. Schließlich erhielten die Eltern die Namensbändchen ihrer Kinder, das dann am Bäumchen befestigt wurde. Das Bäumchen, ein Berg-Ahorn, musste aus organisatorischen Gründen bereits Mitte November auf der Spielwiese gepflanzt werden, aber jetzt sorgten die Eltern mit der Gießkanne für das symbolische Angießen.

„An dieser Tradition wollen wir unbedingt festhalten und von nun an jedes Jahr ein neues Lebensbäumchen für die in unserer Gemeinde geborenen Kinder, hier auf dieser Wiese pflanzen“, sagte Thomas Reichenbach. Bei einer anschließenden kleinen Kaffeerunde bei den „Moosmutzeln“ überreichte das der Bürgermeister jedem Kind eine Urkunde zum Lebensbäumchen samt Namen, sozusagen als Erinnerung ans Geburtsjahr.

Gegenüber OZ betont Thomas Reichenbach, dass sich Klausdorf schon als familienfreundliche Gemeinde sehe. „Wir hatten sonst zwei bis drei Geburten pro Jahr, jetzt waren es zehn. Kein Wunder, wir haben Zuzug von jungen Familien“, so der CDU-Kommunalpolitiker und berichtet, dass man für bauwillige Familien bisher immer einen Weg gefunden habe. „Und wir entwickeln uns auch weiterhin. So sollen im B-Plangebiet 5 noch mal ungefähr 14 Grundstücke entstehen“, freut sich das Gemeindeoberhaupt.

Bäume pflanzen für die neuen Erdenbürger, diese Idee setzen auch andere Gemeinden schon um. So ist auch Wendorf bereits fleißig am Pflanzen. Es muss nicht immer Bargeld sein – das dachte sich Susanne Masson Wawer 2014 und begeisterte den Lüssower Obstgut-Chef Hannes Eggert von der Idee, jedem neuen Erdenbürger der Gemeinde Wendorf ein Bäumchen zu spendieren. „Das ist etwas Bleibendes. Und jeder bekommt sein Namensschild an den Baum, kann dann lebenslang hier ernten“, sagte Susanne Massow-Wawer von der gleichnamigen Fiberglas-Firma aus Groß Lüdershagen damals der OZ.

Die ersten Bäume wurden hinterm Feuerwehrhaus in Neu Lüdershagen gepflanzt. Das Obstgut hatte alte Apfelsorten ausgesucht, zum Beispiel den Pommerschen Krummstiel. Der Betrieb übernimmt auch die Pflege der Bäume, so dass die Gemeindekasse nicht belastet wird. Problem: Mitterweile werden in der Gemeinde die Flächen knapp, so viele Apfelbäume wurden schon eingebuddelt.

