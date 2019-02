Stralsund

Neue Spielgeräte, neue Wege und ein Bolzplatz: Die Grünanlage zwischen dem Heinrich-Heine-Ring, der Maxim-Gorki-Straße, dem Ventspilsplatz und dem Gebäude „Stadt Stralsund“ im Stralsunder Stadtteil Knieper West soll in diesem Jahr komplett erneuert werden. Wie die Stadtverwaltung jetzt bekannt gab, soll das Gelände umfassend verändert werden.

Rondell erhält eine Mauer

„Das Rondell bekommt eine umlaufende Mauer, dazu werden Bäume gepflanzt, der gesamte Spielplatz wird erneuert und mit modernen Spielgeräten ausgestattet.“, heißt es in einer Mitteilung. Die Senke werde zudem durch neue Wege erschlossen. Dort sollen Sitzmöglichkeiten und ein Bolzplatz entstehen. Das vorhandene Trampolin werde versetzt.

Bäume und Sträucher werden derzeit entfernt

In Vorbereitung dieser Neugestaltungen werden jetzt bis Ende Februar Bäume und Sträucher entfernt, heißt es weiter. Im Bereich des Rondells sowie an der Maxim-Gorki-Straße und am separat verlaufenden Gehweg würden dafür insgesamt 18 neue Laubbäume gepflanzt.

Bauarbeiten starten im Juni

Zur Zeit werde die Ausschreibung vorbereitet, voraussichtlich im Juni sollen die Bauarbeiten starten und dann bis Ende des Jahres andauern. Bauherr ist die Hansestadt Stralsund, vertreten durch die Stadterneueurungsgesellschaft Stralsund mbH. Wie teuer das Vorhaben wird, dazu gab es noch keine Angaben.

Thomas Pult