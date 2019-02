Stralsund

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Dienstagvormittag in Stralsund einen Betrug vereitelt und eine 69-Jährige vor dem Verlust von mehr als 4000 Euro bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Kundin das Geld gegen 10 Uhr in der Filiale im Stadtteil Knieper in die Türkei überweisen wollen.

Bankangestellte rief die Polizei

Im Gespräch mit der Bankangestellten stellte sich heraus, dass die Dame offenbar telefonisch zu der Überweisung gedrängt worden war. Auch sollte als Verwendungszweck ein anderer angegeben werden, damit die Mitarbeiter der Bank nicht aufmerksam würden und die Zahlung hinterfragen würden. Die Kundin wurde über den Betrugsversuch informiert. Im Anschluss rief die Bankmitarbeiterin die Polizei.

Rat: Nie drängen lassen!

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nie Geld an unbekannte Personen oder Konten zu überweisen, sich nicht auf lästige Anrufe einzulassen oder sich unter Druck setzen zu lassen, niemals eigene Kontodaten an Unbekannte herauszugeben, keine finanziellen oder familiären Details preiszugeben. Wem ein Anruf verdächtig vorkommt, sollte unverzüglich die Polizei informieren.

Tipps zum Schutz vor solchen und anderen Betrugsarten stehen im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ bereit.

Thomas Pult