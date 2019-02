Schuenhagen

Die Stiftung „Baum des Jahres“ hat für 2019 die Flatterulme als Baum des Jahres benannt. Der auch Rüster genannte Baum ist in Deutschland eine selten gewordene Baumart. Fachleute räumen dieser Ulmenart jedoch angesichts des Klimawandels eine große Zukunft als Überlebensbaum für Arten ein, die auf die Ulme angewiesen sind sowie als künftigen Stadtbaum.

Im Forstamt Schuenhagen hat die Zukunft der Flatterulme bereits begonnen. Hier haben die Forstleute ihre Bedeutung für den Wald und die Forstwirtschaft schon früh erkannt. „Der Baum gehört traditionell zu Vorpommern“, sagt Forstamtsleiter Andreas Baumgart und führt zum Beweis an, dass ganz in der Nähe ein Dorf und ein Forstrevier die Ulme sogar im Namen tragen – Elmenhorst. „In unseren Wäldern ist diese Ulmenart in der Vergangenheit immer wieder gepflanzt worden, wenn auch nicht in Größenordnungen“, sagt Baumgart. Das änderte sich mit dem Eschentriebsterben. Ein aus Asien eingeschleppter Pilz, der sich rasend schnell ausbreitete, ließ die Triebe der Eschen verdorren, die Bäume hatten keine Chance. „Waren vor dem Eschensterben etwa 14 Prozent aller Bäume im Forstamt Eschen, so sind es heute kaum noch vier Prozent.“, sagt der Forstamtsleiter.

Hier kommt jetzt die Flatterulme ins Spiel. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Baum wussten die Forstleute in Schuenhagen, dass diese Ulme ein sehr vitaler Baum ist, anders als Berg- oder Feldulme weitgehend pilzresistent und vor allem ein Baum, der auf feuchten Standorten gut gedeiht, wie es sie in den Wäldern um Schuenhagen reichlich gibt. „Und so sind im Forstamtsbereich etwa zehn Prozent aller Bäume, die nach der Esche gepflanzt worden sind, Flatterulmen“, sagt Baumgart und verweist darauf, dass diese inzwischen auf einer Fläche von fast 40 Hektar gedeihen.

Doch der Forstamtsleiter weiß, weitere Vorteile dieser Baumart zu preisen: „Diese Bäume wachsen anfangs ziemlich schnell, was den Aufwand und die Kosten bei der Kulturpflege senkt. Und die Holzqualität ist gut. Tischler verarbeiten das Holz zu hochwertigen Möbeln.“ Ein Forstamtsleiter muss den Wald auch in wirtschaftlichen Dimensionen denken.

Dass es durchaus eine Nachfrage nach Ulmenholz gibt, bewiesen die Schuenhagener Forstleute zur jüngsten Forstauktion des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Januar in Linstow. Revierförster Martin Mehl aus Lendershagen hatte eine Ulme aus seinem Revier für die Wertholzauktion vorgeschlagen. „Es war ein starker Baum, der im Wald zwischen Wolfshagen und Millienhagen herangewachsen war, 36 Meter hoch und mit einem Stammdurchmesser von über 70 Zentimetern“, sagt Mehl. Forstwirtschaftsmeister Eric Kidszun, ein Meister an der Säge, fällte den Baum bereits im vergangenen September äußerst fachgerecht. Der Stamm, der schließlich in Linstow zur Versteigerung gelangte, brachte es auf 3,15 Festmeter besten Holzes. Am Ende stand ein Erlös für das Forstamt von 1764 Euro.

Aus Sicht von Martin Mehl trägt der Baum des Jahres 2019 unbedingt zur Stabilisierung der einheimischen Wälder in Zeiten des Klimawandels bei. „Das vor allem in einer guten Mischung verschiedener Baumarten aus einheimischen und an die künftigen Herausforderungen angepasster Bäume. Im Lendershagener und Karniner Revier werden daher so oft wie möglich die Ulmensamen geerntet und für die Aufzucht junger Bäume bereitgestellt.

Ein Baum für den Klimawandel Die Flatterulme ist der Baum des Jahres 2019. Es ist ihre deutschlandweit eher seltene Verbreitung, mit der die Stiftung Baum des Jahres auf einen Laubbaum aufmerksam macht, der Beachtung verdient, weil ihm mit Blick auf den Klimawandel viel Potenzial zugesprochen wird – sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich. Als eine von drei heimischen Ulmenarten – dazu gehören Berg- und Feldulme – hat sich die Flatterulme als relativ stabil gegen Pilzbefall erwiesen. Ihre Vorliebe für warme, feuchte Standorte wird als Vorteil beim erwarteten Temperaturanstieg gesehen, der durch das sich wandelnde Klima verursacht wird. Der Baum kann bis zu 35 Meter hoch werden und ein Alter bis zu 250 Jahren erreichen.

Jörg Mattern