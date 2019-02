Stralsund

In der Debatte um die Bebauung eines Grundstücks in Andershof bemühen sich nun Investor und Gegner um die Einbindung der Öffentlichkeit. Bislang verweigert das zuständige Forstamt die Zustimmung für die notwendige Rodung des Grundstücks, auf dem ein Supermarkt, eine Seniorenresidenz und ein Kindergarten entstehen könnten.

Auf Initiative der Grünen-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft wird Forstamtsleiter Andreas Baumgart am Sonntag ab 10 Uhr eine öffentliche Führung über das Gelände (westlich des Straßenbauamtes an der Greifswalder Chaussee) anbieten. Zu dem Termin lädt inzwischen auch der Eigentümer Fred Muhsal ein, der dort investieren will. Er verweist auf das öffentliche Interesse an dem Bauprojekt. „Der Aldi-Markt im EKZ Andershof schließt und wir wollen dafür kämpfen, dass weiterhin die Versorgung in Andershof gesichert bleibt“, schreibt er in einem Brief an die Anwohner des Stadtteils.

