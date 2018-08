Parow

Die Sonnenblumen ragen kerzengerade in den Himmel und leuchten in Quitte-Gelb, die Kräuter stehen in saftigem Grün, und die verschiedenen Kohlsorten ragen aus den Beeten heraus. Wer den Alten Gutsgarten in Parow betritt, glaubt nicht, im vom Dürre geplagten Vorpommern zu sein. Auf 2000 Quadratmetern steht hier alles bestens im Saft. Als hätte es weder Sommer-Trockenheit noch jahrzehntelange Brache hinter der Gärtnerei je gegeben.

Zur Galerie Obst und Gemüse aus der Gutsgärtnerei in Parow (Vorpommern-Rügen): Was um 1910 in Parow begann, setzt Sandra Pöttrich gute 100 Jahre später fort.

„Wir haben Glück mit dem Boden, der speichert viel Feuchtigkeit, auch Morgentau half uns, und ein bisschen haben wir mit Gießen nachgeholfen, aber nur sparsam“, sagt Sandra Pöttrich beim Rundgang und ist schon ein bisschen stolz über das, was hier im letzten halben Jahr gewachsen ist. Das kann die Chefin der Gärtnerei des Storchennest-Vereins auch – bedenkt man, dass es im April noch Frost gab. Zur Einweihung von Café und Erzeugerverbund zu Ostern (OZ berichtete) waren noch nicht mal Beete angelegt...Jeden Morgen geht die Gartenbau-Ingenieurin in eins der vier „Kästchen“. „Wir haben den Garten nach dem Vorbild der Gutsgärtnerei wieder neu angelegt. Viele Obstbäume, auch von den Kleingärtnern vor dem Haus, wurden integriert. Und auch die Mauer, die übrigens nicht aus grauen NVA-Zeiten stammt, sondern schon vom Gutsgärtner aufgestellt wurde, um den kalten Wind aus Nord und Ost abzuhalten, nutzen wir für Hecken und Strauchobst.“

Parower Gärtnerei setzt auf alte Sorten

Brombeeren, Äpfel (eine gar nicht saure Sommerscheibe zum Beispiel) , Birnen und Kirschen gehören ebenso zum Angebot wie Salate, Möhren oder Bohnen. „Wir haben gelbe und grüne Bohnen, aber auch eine, die lila ist und erst beim Kochen wieder grün wird. Das ist die Stangenbohne Blauhilde, sehr zart und ohne Fäden. Die schmeckt besonders gut, das hat uns das Café bestätigt. Denn dort werden unsere Produkte auch verarbeitet“, erklärt Sandra Pöttrich. Das gilt ebenso für die Kartoffeln. „Wir haben frühe, mittlere und späte Sorten, die mehlig oder festkochend sind, also für jeden Geschmack ist was dabei. Unsere ,La Ratte’ gilt als Delikatesse. Aber auch das Bamberger Hörnchen ist beliebt. Wir haben die Kalber Rotstange, die aussieht wie ein Zapfen. Die ist man übrigens mit Schale“, verrät die Gartenfachfrau, die ihren Spaß hat, alte Sorten wieder salonfähig zu machen. Die Fans der alten DDR-Sorten Adretta, Linda und Hansa kommen übrigens ebenfalls auf ihre Kosten. Randvoll ist auch das Gewächshaus, hier fühlen sich die Tomatenpflanzen sichtlich wohl, ragen bis an die Decke und hängen knackevoll. Harzfeuer, Schwarze Ananas, Roter Russe – die Sortenvielfalt ist überwältigend. Kürbisse, Kohl, Kartoffeln und Kräuter – bleiben da noch Wünsche offen? „Ja, wir überlegen, ob wir ein Erdebeerfeld anlegen. Zuerst wollte ich das nicht, aber die Leute fragen danach, und auch die Küche der Minimanufaktur und das Café würden die gern verarbeiten“, sagt Sandra Pöttrich und ergänzt: „Wir betreiben den Garten nicht zum Selbstzweck, sondern wollen das Geerntete in den Regalen des Erzeugerverbundes ebenso anbieten wie auf den Mittagstellern des Cafés“, unterstreicht sie noch mal das Konzept der Gutsgärtnerei. Die gastronomische Einrichtung mit Terrasse laufe gut, wirft Storchennest-Chefin Anke Ehrecke ein. Sandra Pöttrich hat schon die nächste Aufgabe vor Augen, denn sie sucht auf kurzem Vertriebsweg noch weitere Partner für die Vermarktung. „Wir stehen da ganz am Anfang. Man muss jetzt ausprobieren, welche Produkte gut schmecken und gut gekauft werden. Zwei, drei Jahre Vorlauf braucht man da schon, ehe sich sowas selbst tragen kann“, sagt die Parowerin. Die 43-Jährige sät, baut an, pflegt, zupft Unkraut. Chemie ist im Gutsgarten sowohl zur Schädlingsbekämpfung als auch für die Düngung tabu. Dafür werden hier Haarmehl-Pellets aus Tierhaaren und Hornspäne verwendet. „Das ist schon ein ökologisches Projekt hier. Die Jungpflanzen dafür beziehen wir wie so manch guten Tipp von der Biogärtnerei Kampe aus Süderholz. Und was Sandra Pöttrich ausgebuddelt, rausgezogen, gepflückt und geschnitten hat, kommt frisch in die Regale des Erzeugerverbundes, und die befinden sich direkt im sanierten Gärtnereigebäude.

Erzeugerverbund nebenan mit prall gefüllten Regalen

„Ich bin hier, weil mir jemand die roten Kartoffeln empfohlen hat“, sagt Stephanie Hertwig. Die Stralsunderin steht pünktlich um 11 Uhr zur Öffnung vor der Tür. Doch zunächst bleibt sie am Tomatenregal „kleben“. Rote, braune, gestreifte, dickbäuchige und zapfenartige Früchte liegen da im Korb. „Da nehm ich auch noch welche mit“, sagt die Radlerin, bevor sie alles verstaut und wieder gen Heimat fährt. Eine andere Frau hat sich in den Kräuterstrauß verliebt. „Wir bieten da zwei Arten, einmal bekannte Küchenkräuter und dazu auch mediterrane Kräuter. Läuft super, wir wollen auch noch einen Tee-Strauß aufnehmen“, freut sich Sandra Pöttrich, die die Regale bestückt. Die Produkte an den Mann zu bringen und den Neugierigen zu erklären, wie was schmeckt, das gehört auch zu den Aufgaben ihrer Kollegin Ilka Görmer Strauß. Sie steht hinterm Tresen, und zwar für alle Mitglieder des Erzeugerverbundes. Da ist die Gärtnerei nur ein Part. Ob Senfmühle Schlemmin, Klausdorfer Wein, Parower Müsli, Eixener Fleisch oder neuerdings Hunde-Leckerlis vom „Keksdieb“ in Langendorf – die Palette ist breit gefächert. „Wir arbeiten eng mit den Erzeugern zusammen, es werden ständig mehr. Und jetzt spricht sich das Angebot auch bei den Kunden rum“, strahlt Ilka Görmer Strauß, denn sie pendelt gern zwischen Produkten und Kasse hin und her oder berät die Kunden. Das Sortiment sei aber noch nicht komplett, wirft Sandra Pöttrich ein. „Schokolade, Milchprodukte einer Käserei und Brot fehlen uns noch. Aber da sind wir dran“, zwinkert sie.

Sommer Ines