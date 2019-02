Stralsund

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania hat die Stralsunder Airline Sundair am Dienstag ad hoc einen Abschiebeflug für die EU-Grenzschutzagentur Frontex übernommen. Den Auftrag, 50 Flüchtlinge aus Albanien beziehungsweise dem Kosovo auszufliegen, hatte ursprünglich Germania erhalten. Nachdem die Flugzeuge am Dienstag am Boden blieben, musste die Bundespolizei rasch umorganisieren. Nach einem Bericht von Spiegel Online hätten die Kosten für den Vollcharter-Flug mit Sundair rund 300 000 Euro betragen. Die Kosten hätte Frontex übernommen, hieß es weiter. Der Flug startete in Frankfurt.

Sundair-Mitgesellschafter Marcos Rossello hatte zuvor gegenüber dem Branchendienst Airliners etwas allgemeiner von einem Vollcharter-Flug nach Tirana „für eine andere Kundin“ gesprochen. Sundair hatte zwei Maschinen an Germania vermietet, für die inzwischen neue Verwendungsmöglichkeiten am Markt gefunden worden seien. Eine davon sollte ab April am Flughafen Rostock Laage stationiert werden, was nun ausfällt.

Benjamin Fischer