Stralsund Stralsund - Bunte Leistungsschau der Kleingärtner Stralsunder Gartentage feiern 20. Jubiläum. Neue Interessenten sollen ange- sprochen werden, denn die Zahl der Gartenpächter geht zurück.

Der Vorstand des Kreisverbandes der Gartenfreunde Stralsund lädt am 25. August 2018 zu den 20. Gartentagen auf die Freifläche am Volkshaus in der Kleingartenanlage "Vogelsang" ein. Dirk Döring, Kurt Brost, Erika Lachowski, Lothar Woldt und Margit Kutzbach (v.l.) hatten in den letzten Wochen die Organisation dieser Leistungsschau der Kleingärtner gestemmt. Quelle: Foto: Jörg Mattern