Stralsund

Sparkassen-Kunden können an der Ladenkasse jetzt auch per Smartphone bezahlen. Wenige Wochen nach dem US-Internet-Riesen Google starteten bundesweit nun mehr als 300 der regionalen Geldhäuser ihr Smartphone-Bezahlsystem. Im Nordosten hat die Sparkasse Vorpommern die neue Bezahlvariante als einzige bereits eingeführt. „Wir haben während der ersten 14 Tage bereits 300 Kunden gewonnen, die dieses System nutzen“, sagt Henri Kirchstein. Er ist bei der Sparkasse Vorpommern Vertriebsexperte für alles, was sich von einer Bank digital vermarkten lässt.

„Die Sparkassen erweitern damit das Angebot an sicheren Bezahlmöglichkeiten“, erklärt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis. Bis zum Jahresende sollen alle rund 390 Institute der Gruppe den Dienst anbieten.

Dass die Sparkasse Vorpommern bei der Einführung des mobilen Bezahlens zu den Windhunden zählt und das Prinzip als erste in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt hat, sei eine bewusste Entscheidung vor Ort gewesen, sagt der Vorsitzende der Vorstandes, Ulrich Wolff. Nun sei das System da und werde „organisch wachsen“, wie Wolff es formuliert. Das Smartphone werde die EC-Karte, die heute Girocard heißt, verdrängen, so wie diese vor 25 Jahren einst das Bargeld zurückgedrängt hat.

„Heute wird weniger als die Hälfte des Zahlungsverkehrs im deutschen Handel noch mit Bargeld abgewickelt“, ergänzt Kirchstein. Dieser Anteil werde künftig weiter schrumpfen. Ziel sei es, betont Wolff, die Menschen zu animieren, mit dem Handy auch kleinere Beträge, beispielsweise beim Bäcker, elektronisch zu bezahlen. Dahinter steckt auch der Grundsatz, dass Geld Geld kostet. Würden mehr Menschen ihre Waren und Dienstleistungen elektronisch begleichen, müsste weniger Bargeld im Umlauf gehalten werden, was für den Handel und die Kreditinstitute zu sinkenden Kosten führen würde.

Um den Bezahlvorgang zu starten, hält man das Smartphone im Laden an das Kartenterminal der Kasse. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Kunden mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone ab Version 5.0 könnten an den Terminals ab sofort mobil bezahlen. Für Beträge bis 25 Euro muss an den Kartenterminals keine Pin eingegeben werden. Dahinter steckt der Gedanke, das Verfahren möglichst schnell und einfach zu gestalten. Erst wenn die Beträge größer werden oder in kürzerer Zeit mehrfach mit dem Smartphone bezahlt wird, verlangt das System nach dem Code. Zusätzlich können die Nutzer in ihrem Handy drei Sicherheitsstufen festlegen, sodass, selbst wenn das Telefon verloren geht, niemand Fremdes damit bezahlen könnte.

Lediglich auf Stufe eins wäre dies möglich, allerdings nur bis zur 25-Euro-Grenze. Wie bei verlorenen EC- oder Kreditkarten sollten Kunden, deren Handy abhanden gekommen ist, eine entsprechende Hotline anrufen (bei der Sparkasse 116 116). Dann werde die Zahlungsfunktion sofort gesperrt. Wolff: „Ab diesem Moment haften wir für entsprechende nicht selbst ausgeführte Abbuchungen von dem Konto.“ Die Fallzahl sei aber auch bei verlorenen EC-Karten in der Vergangenheit verschwindend gering gewesen.

Die Daten der Kunden blieben bei der Sparkasse und würden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft, versichert Kirchstein. Das iPhone kann den Angaben zufolge noch nicht als elektronische Geldbörse genutzt werden. Apple habe die nötige Schnittstelle in den Geräten bisher nicht freigegeben. Dahinter steckt der Wunsch des Konzerns, Apple Pay als Bezahlsystem durchzusetzen und an den Transaktionsgebühren, die die Händler abgeben müssen, die diesen Dienst später anbieten wollen, kräftig mitzuverdienen. Über einen anstehenden Start von Apple Pay in Deutschland war zuletzt mehrfach spekuliert worden, er blieb jedoch bislang aus. Apple verlangt einen Anteil von 0,15 Prozent von den Transaktionen.

Google hatte seinen Smartphone-Bezahldienst bereits am 26. Juni nach Deutschland gebracht. Partner sind hier unter anderem die Kreditkarten-Riesen Mastercard und Visa sowie die Commerzbank. Außer der Sparkasse Vorpommern wollen auch andere Geldhäuser in Deutschland den US-Giganten nicht allein das Feld überlassen. Demnächst wollen rund 85 Prozent der Volks- und Raiffeisenbanken ihren Kunden das mobile Bezahlen per Smartphone ermöglichen. Die restlichen Institute sollen schrittweise bis 2019 folgen. Weitere Sparkassen führen die Möglichkeit derzeit ebenfalls ein.

Noch ist das Smartphone als elektronische Geldbörse in Deutschland ein Nischenmarkt. Bei einer Umfrage der Bundesbank gaben im vergangenen Jahr lediglich sieben Prozent der Verbraucher an, schon einmal mit dem Handy bezahlt zu haben. Als häufigsten Grund für die Zurückhaltung nannten die Befragten fehlenden Bedarf. Auf Rang zwei folgten Sicherheitsbedenken.

Wer den mobilen Service der Sparkassen nutzen will, muss das Online-Banking verwenden und die App „Mobiles Bezahlen“ aus dem Google-Play-Store auf sein Smartphone laden. In dieser App können dann sowohl die Sparkassen-Card (Girocard), als auch die Sparkassen-Kreditkarte (Mastercard) hinterlegt werden.

Benjamin Fischer